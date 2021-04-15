能唱還能創作的歌手王力宏，他19歲出道以來，就以全方位才華以及俊秀外型，受到廣大粉絲歡迎，唱作俱佳的王力宏，更曾兩度拿下金曲獎歌王獎座，被外媒封為「亞洲流行音樂之王」，而今天，「黑人」陳建州曝光了他的近照，竟完全顛覆王子形象，超頹廢外貌讓網友大傻眼，表示乍看完全沒辦法認出是王力宏。

被許多女粉絲是為白馬王子的王力宏，真實性格跟他求新求變的創作風格截然不同，私下一點都不光彩奪目，始終維持著低調甚至有些節儉的生活，日前曾被好友陳建州爆料一台車開13年都沒換過就算了，車子滿是刮痕也不去整修，王力宏則辯稱這樣在一片車海中，比較快認出自己的車，省了很多寶貴時間。

這段時間因為疫情關係，王力宏較少外出工作，常待在家創作，最近則是埋首編寫專屬的音樂教學APP，讓本來就不太在意衣著、外型的他，更加無暇顧及，今天(4/15)，他的好友陳建州在臉書貼出王力宏的最新照片，赫見男神穿了襯衫、戴上鴨舌帽及粗框眼鏡，最驚人的是他留了菲哥款落腮鬍，幾乎遮住五官，黑人則笑他：「這個背包客風格很基努李維」，還送給好兄弟3個笑到流淚的表情符號，毫不留情。

眾人見到王力宏近照，完全顛覆過去白淨小生形象，覺得很不可思議，照片曝光短短幾小時，讚數逼近7千，網友們也笑翻，紛紛留言「鬍鬚張」、「背包裡都是鉛筆的感覺」、「基努力宏」，甚至有人說王力宏幕前、私下落差太大「難怪狗仔很難跟到他！」。

(中時新聞網)