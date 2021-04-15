陶晶瑩上好友藍心湄主持的《女人我最大》。（TVBS提供）

陶晶瑩上好友藍心湄主持的《女人我最大》。（TVBS提供）

陶晶瑩為宣傳六月的演唱會，15日回老東家TVBS，上好友藍心湄主持的《女人我最大》，曾在T台主持過開台代表性節目《娛樂新聞》的她，踏進電視台，發現一樓大廳掛著電視台的「大事里程碑」，竟沒有自己的照片，受訪時幽默笑說：「我比較計較大廳那面牆居然沒有我的照片！居然抹掉了我曾經創下的歷史！至少我們曾經捐過幾根柱子吧！」藍心湄一臉疑惑問：「什麼牆？有我嗎？那到底有放誰？」陶子又開玩笑地說：「從第一張到最後一張都是趙少康！」

陶晶瑩曾在TVBS主持《娛樂新聞》，節目收攤13年，她說7年前曾回老東家上過節目，幾年前也回T台主持時尚慈善活動，這回受邀上節目，卻意外發現一樓大廳的電視台大事里程碑，竟沒有自己照片，忍不住對藍心湄說：「雖然我的節目沒有你的節目長壽，但至少我們也捐過幾根柱子。」

這回以來賓身份上好友藍心湄的節目，她說超級輕鬆，且就好像在自家或藍心湄家客廳一樣自在，加上同場來賓都是《大學生了沒》的子弟兵，讓她覺得超親切。被問到未來是否有計畫回老東家開節目，她笑回：「開節目不是我說了算，每次來都很尷尬，我說好但都沒人要理我。」接著又自嘲：「大廳沒看到我們倆照片，等一下要搬兩根柱子回家啦。」

藍心湄則說，她真的很感動，「我心目中夢幻組合，帥哥美女都到了，上週邱澤，這禮拜陶子！高怡平看到可能會說把我放在哪」。

對於即將到來的母親節，藍心湄說，她要帶媽媽去澎湖看花火節，陶子一聽馬上說可以幫忙安排，「我在那邊很罩，計程車司機、在地的都認識我」，被藍虧說「她的聲音，就算沒化妝都很好認」。陶子自曝有一次去做臉，阿姨把她擠到全臉沒法見人，全部用繃帶包起來，她開車去加油，才說「95加滿」，對方竟問「妳陶晶瑩吼？」把她嚇壞心想「我都像木乃伊，你還認得出我」。

她說今年母親節禮物她有看中一只手錶8萬多，「有三個顏色，我打算跟老公說25萬，三色都買！」至於小孩，就是寫卡片但也要叮嚀才會寫，有一年兒子到最後都沒寫，看到她變臉，才用一張很薄、比發票小張的紙，用黑筆畫蛋糕，上面蠟燭還很像香，「那年我就發稿說我知道遺產要給誰了，那之後他們就很認真寫卡片。其實有卡片就很滿足了！」

被問到演唱會老公李李仁是否會上台，她表示應該會，但當然不會讓大家覺得很不專業，所以會努力練習。至於前陣子勤練打鼓的兒子，「很難說，他的狀態不穩定，畢竟不是專業樂手，常心情不好就不想練，演唱會還是要給觀眾專業表現」。

之前曾敲定邀請三位嘉賓，隨著演唱會延期，其中一位發生變數，「林宥嘉因做專輯沒辦法來，怕再找其他人塞進去可能會變跨年！」原本也想邀請藍心湄跳舞，但她現在受傷，連想請她當肢體指導都有點不好意思。年前在浴室摔傷脊椎的藍心湄則說，現在有在做復健及一些重訓，以避免沾黏。

陶子回憶之前在TICC辦演唱會，藍心湄坐在正中間，演唱完後大家喊安可，團隊擔心超時罰錢，藍便如貴婦般說「我出」，但當時她的褲子縫死，又尿急，如果打開褲子上廁所就回不去，所以就沒唱。

(中時 )