「三接與藻礁保育、能源轉型關係對焦會議」14日舉辦，藻礁公投領銜人潘忠政認為對焦會議上包含經濟部次長曾文生簡報的新資訊、詹順貴律師簡報的外推方案等等與爭點至關重要的資訊，是對焦會議的重點，但政府均尚未公開。此外，潘忠政也認為自己被部分媒體影射立場與多數環團不同，對此他感到遺憾，重申藻礁公投主文是聯盟的底線。

對焦會議上曾文生在簡報時，提到官方於2020年對港區再作鑽探資料、2020年6月內部有評估林口港替代方案的資料、2020年7月有評估FSRU操船模擬的資料，也另有評估台北港替代方案的資料等等。關於三接的海象風浪狀況，也尚待進一步在三接工業港預定址港頭布建外海浮式測站等等，潘忠政認為這都是政府尚未公開的新資訊。

潘忠政也質疑，會議上詹順貴律師簡報的外推方案，其位置何在？對於海水的漲退潮影響如何？對於魚類種類及淤沙覆蓋的影響如何？外推後更外海水較深處的風浪狀況如何？能否順利操船卸收？政府目前也尚無任何具體詳實評估，遑論三接原址外推方案，只可能減少直接挖掘礁體的數量，無法改變大潭惡劣的海象及選址錯誤不利天然氣穩定供應。況外推後，垂直海堤變長，突堤效應影響範圍將加大。潘忠政認為上述與爭點至關重要的資訊，是對焦會議的重點，但政府均尚未公開。

另外，潘忠政也認為針對對焦會議自己遭到部分媒體影射與其他環團立場不同，他予以譴責並感到遺憾。他強調藻礁公投主文是聯盟的底線，然而現在討論的焦點卻完全無視政府決策與制度的疏失問題，只片面討論觀塘生態的好壞、是否接受替代方案等，顯然是本末倒置，並刻意模糊事實焦點。潘忠政重申，政府應立即停工、評估遷離觀塘的方案，並重視檢討程序問題，讓台灣能成為正當、完整的法治國家。

針對4月22日地球日，蔡英文總統將與環團會面，潘忠政表示此事是環境NGOs大會每年固定的慣例，他也是代表之一，將站在守護大潭藻礁棲地完整性的立場，我會持續向蔡總統表達守護珍貴藻礁對全球、對世代子孫的意義。

(中時 )