金門區漁會今天選舉產生第20屆理事長陳水義、常務監事李水思，並通過續聘許丕煌出任總幹事一職，攜手為保障漁民權益，增進漁業生產打拚。

金門區漁會現有會員5000餘人，全縣共有25個漁民小組，今天召開第20屆第1次理事會及第1次監事會，會中除順利選出第20屆理事長、常務監事及聘任總幹事，也通過辦理2021年漁民節慶祝活動計畫案等10項提案。

今天選舉在漁會3樓會議室召開，縣府建設處長陳祥麟及漁牧科長樊德正與會列席，理事長選舉由出席會議理事11人採無記名單記投票法互選，選舉結果由陳水義理事當選第20屆理事長，並由陳水義理事長主持聘任總幹事，依漁會法第32條第2項、漁會總幹事遴選辦法第10條第4項規定採書面記名進行，通過現任總幹事許丕煌續任。

常務監事選舉則由出席會議監事3人採無記名單記投票法互選，選舉結果由李水思監事續任第20屆常務監事。

(中時 )