訂單滿滿，擇優出貨；且持續優化產品組合，訂單平均單價提升，成衣大廠聚陽（1477）第一季營運呈「淡季不淡」；累計第一季稅前淨利為8.26億元，年增41.4%，每股稅前盈餘3.71元。

聚陽指出，今年營運可望「量價俱增」，是歷年來最樂觀的一年。

聚陽銷美產品占營收約7成；美國受疫情影響趨緩，加上美國推出紓困方案帶動經濟成長，第一季的銷美狀況特別好，甚至比疫情爆發前還要好。聚陽指出，是今年第一季營運「淡季更旺」的原因之一。

訂單持續增加；主要客戶之一的迅銷2021年估將有雙位數成長，GAP、Target更可望成長二～三成；在客戶積極搶產能下，聚陽目前的訂單能見度已到第三季。

雖受到紡纖上中游原料紗、線、布及配件等價格上漲；不過，聚陽指出，透過研發創新、客戶及供應商分散成本下，預期今年的獲利能力仍可在訂單平均單價的提升下，優於去年表現。

今年首季，聚陽營收的年增率11.2%、稅前獲利的年增率41.4%；聚陽指出，在疫情趨緩後，運動休閒出貨比例及平均單價提升，預期今年獲利成長幅度仍可望高於營收成長的利基。

為滿足客戶訂單成長需求，聚陽已完成29.92億元的現增，用於擴充產能，這包括印尼2個廠、越南2個廠，以及柬埔寨原本廠房的擴建，聚陽預期，總產能將增加20%-30%。

(工商 )