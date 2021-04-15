動保處人員說明使用漆彈槍驅離野生動物。（新北市動保處提供）

新北市幅員遼闊生態豐富，近期鄰近新店灣潭山、塗潭山的社區內，動輒有20、30隻台灣獼猴出沒，毀壞作物、植栽，甚至驚嚇到老人婦孺。新北市動保處13日特別在社區辦理獼猴驅離講座，宣導可減少食物來源，搭配人力、驅猴炮、犬隻等方式，降低野生動物危害。

社區總幹事表示，社區近來不時有台灣獼猴出沒，且通常成群結隊，數量可達20至30隻，傍晚及清晨出沒最頻繁，在屋頂、窗台攀爬跳躍，影響到住戶作息。

住戶則說，社區裡不少人會種些百香果樹、櫻花樹等植栽，猴群會摘食果實、折斷樹枝，甚至在路上結隊逛大街，與人對視，驚嚇到老人、小孩，還好大家都已警覺，緊閉門窗，尚未傳出入侵住宅的情形。

動保處表示，獼猴防治方式可透過不餵食流浪動物、垃圾桶上鎖等減少食物來源，若獼猴侵入住家，可使用人力、驅猴炮、犬等方式驅離，民眾也可撥打專線電話（02）2959-6353通報動保處，由動保處評估現場狀況，架設誘捕籠或以漆彈槍方式驅趕。

動保處表示，台灣獼猴現為一般類野生動物，雖然不是保育類，依然受野生動物保育法保護，不得任意獵捕或宰殺，切不可使用捕獸鋏、山豬吊方式捕捉，陷阱具傷害性，不僅殘忍不人道，也可能傷害到人，如查獲屬實，最高可處罰7萬5000元。

動保處呼籲，民眾要學習與野生動物共同相處，改善彼此衝突及和平共存，更不可非法獵捕野生動物，民眾若發現違法獵捕行為，可協助提供相關照片、影片或記下車牌，通報動保處或就近報警派員查處。

(中時 )