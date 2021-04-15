迅得機械(6438)董事會決議通過以股份交換方式與聯策科技(6658)策略聯盟，換股比例為迅得機械1股換聯策科技2.2股，股份交換基準日為110年5月17日，迅得機械總經理王年清表示，聯策科技擅長「機器視覺應用」檢測設備，且客戶群眾多，兩家公司策略聯盟可望擴大客戶群，並強化迅得機械在智慧製造的佈局。

迅得機械專攻智慧工廠生產設備，提供智能自動化整合服務，產品包括搬運、倉儲、物流等，過去應用產業以PCB、光電為主，近兩年淡出光電產業，將重心轉向半導體產業智慧製造領域，開發以半導體廠為主的AMHS系列設備，以及強調精度及機械手應用的晶圓搬運設備；聯策科技擅長「視覺影像檢測」，且公司近幾年亦開發具有AI功能的AVI，除自製設備，公司亦代理日系及韓系等乾溼製程等設備，客戶涵蓋國內PCB大廠。

看好智慧製造商機，迅得機械今天董事會通過以股份交換方式與聯策科技策略聯盟，迅得機械將發行新股1227張作為對價，交換聯策科技新發行普通股2700張，換股比例為1股迅得機械換2.2股聯策科技，預計股份交換完成後，迅得機械將持有聯策科技約9.96%之股權，聯策科技將持有迅得機械約1.98%之股權，股份交換基準日暫訂為110年5月17日。

迅得表示，迅得與聯策科技在印刷電路板產業均已深耕約20年，各自擁有在專業領域優勢，產業應用領域涵蓋「自動化設備」、「智慧製造」、「機器視覺應用」及「生產設備」等應用市場；雙方將藉由此次股份交換合作案，建立緊密合作關係，在行銷、採購資源互補共享及充分合作下，整合彼此企業資源，發揮客戶整合行銷及產品線互補效果，提升智慧製造解決方案技術與乾、濕製程設備服務之完整性，並增加經濟規模效益，更強化鞏固各自在專業領域之優勢，此將擴大雙方之營運規模及提升整體營運績效，提升雙方公司於印刷電路板產業之市場競爭能力。

受惠於機台大量交機，迅得今年第1季合併營收10.27億元，年成長58.75%。王年清表示，第2季到第3季前半段產能都是滿載，今年營運很樂觀，可望逐季成長，法人預估，迅得今年每一季合併營收都有機會達10億元，全年合併營收可望上看40億元。

(時報資訊)