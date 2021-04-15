虛驚一場。讓壽險業震撼的元大人壽台股基金投資型保單，原本傳出捷報3天銷售145億元，但可能因核保來不及，據壽險公會統計，元大人壽3月新契約保費為69.39億元，排名壽險業第六，但也是元大人壽首次衝進前十名，其中3月投資型保單新契約保費為67.16億元。

3月壽險業新契約保費1,088億元，其中第一名為國泰人壽的近239億元，第二名是富邦人壽，有近152億元，第三名是台灣人壽的118億元左右，第四為中國人壽的97億元，第五名是南山人壽近89億元。

第七名到第10名，分別是安聯人壽、新光人壽、法國巴黎人壽及安達人壽，各有62億、48億、42億及40億元的新契約業績，前10名中，只有中壽、南山及新壽完全靠傳統壽險，主要是美元利變型保單衝入前十強，其餘七家公司的投資型保單多是其主力商品。

原本預估3月投資型保單銷量可能創歷史新高，但因為元大人壽最後入帳的保單約67億元，所以3月壽險投資型保單新契約保費為617億元，占當月新契約業績的56.7％，未能超過6成。

(工商 )