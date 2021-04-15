vivo X60以及vivo X60 Pro日前在台正式發表，其中vivo X60 Pro搭載獨家微雲台2.0(五軸防手震，對比OIS光學防手震提升3倍穩定度)技術，vivo X60則是支援OIS光學防手震，是兩者最大的區別之一。如果你好奇vivo X60 Pro的實際表現，來看看以下評測吧！
vivo X60 Pro機身尺寸 158.58 mm x 73.24 mm x 7.59 mm（主相機位置最厚是7.79mm），重量為177公克，在5G手機中算是相當輕盈，共有冰極光 / 迷霧黑款式。機身左側沒有按鍵，右側則有相連的音量鍵以及鎖定/電源鍵，支援隱形指紋辨識（螢幕指紋辨識）。雙層SIM卡位在底部，搭配USB-C連接埠，沒有3.5mm耳機孔。搭配附贈的手機殼是霧面材質硬殼，跟一般透明材質的軟式保護殼不同，質感更好。
機身採用前後雙曲面設計，整體持握上手感不錯，遊戲模式中會開啟邊緣防誤觸的功能，平時螢幕側邊則還可支援氛圍燈效果，來電或是有新訊息時都可顯示特定燈效提示。機身背面採用緞面AG工藝，冰極光款式特別不容易留下指紋，讓你經常使用也可以讓手機維持乾淨感！
vivo X60 Pro採用高通Snapdragon 870處理器，搭配12GB RAM與256GB ROM（UFS 3.1）。搭配4200mAh電池，33W閃充。系統則是Funtouch OS 11.1 Global(基於Android 11)。搭陪6.56吋 AMOLED螢幕（解析度：2376 x 1080），支援最高120Hz螢幕更新率（可設定根據使用場景智慧切換），240Hz觸控採樣率。跑分上在安兔兔評測取得633670分成績，雖然與S888成績略有差距，仍就領先約82%機種，在性能上具有一定水準。Geekbench 5跑分則是在單核心、多核心項目分別取得1010與3229分（還贏過先前小米11的Snapdragon 888的成績）。
螢幕部分是與高通聯合研發的LTM陽光螢幕，獲得HDR+認證。此外也有獲得SGS Eye Care Display認證和SGS Seamless認證，強光下能看得清晰，還有護眼功能。
相機部份，主相機是4800萬畫素（f/1.48，支援微雲台2.0）、1300萬畫素（f/2.46）人像鏡頭以及1300萬畫素（f/2.2）廣角＋微距鏡頭的組合，搭配後置閃光燈；前置3200萬畫素（f/2.45 ）相機，搭配螢幕補光燈。主鏡頭可支援極夜模式、夜景、人像、拍照、錄影、4800萬、全景、動態照片、慢鏡頭、延時攝影、專業模式、AR萌拍、超級月亮、文檔矯正、星空模式、運動抓拍、時光慢門等功能。
若僅以相機基本的廣角、超廣角、日夜拍功能來對比，vivo X60 Pro在日夜間的色彩還原度都相當不錯，色調上也很討喜宜人。夜拍上也很出色，細節還原很好，白平衡也相對穩定。動態錄影也就是防手震的效果，某個程度上改善了第一代會切割影像畫面來達到穩定性的缺點，並且過往較為明顯、類似三軸穩定器的晃動感也都有明顯降低。
連線功能上支援藍牙5.1、NFC，因此可使用Google Pay手機感應支付。也可支援OTG。支援5G，雙SIM卡支援5G+4G雙卡雙待。不支援Hi-Fi音訊，但獲得Hi-Res認證（High Resolution Audio，又稱為高解析音頻，是由索尼提出並定義、由JAS（日本音頻協會）和CEA（消費電子協會）制定的高品質音頻產品設計標準），可以播放Hi-Res音源。
總評
以vivo X60 Pro的一般拍攝功能來看，在色彩還原、白平衡的掌握，都相當不錯，且以支援的相機模式來說，能對應許多種平時攝影時難以調教的場景，例如星空、時空慢們、超級月亮等等，若是天氣好，帶著vivo X60 Pro出遊，應該能拍出不少特別厲害的照片。不過有些vivo X60 Pro的夜拍照片有時會拍出「白天」的感受，而這是否令人喜愛可就見仁見智。外放喇叭的效果音量上亮眼，只可惜不支援雙側立體聲音效，可能略為影響追劇體驗。
(科技)
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