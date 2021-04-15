vivo X60以及vivo X60 Pro日前在台正式發表，其中vivo X60 Pro搭載獨家微雲台2.0(五軸防手震，對比OIS光學防手震提升3倍穩定度)技術，vivo X60則是支援OIS光學防手震，是兩者最大的區別之一。如果你好奇vivo X60 Pro的實際表現，來看看以下評測吧！

vivo X60 Pro機身尺寸 158.58 mm x 73.24 mm x 7.59 mm（主相機位置最厚是7.79mm），重量為177公克，在5G手機中算是相當輕盈，共有冰極光 / 迷霧黑款式。機身左側沒有按鍵，右側則有相連的音量鍵以及鎖定/電源鍵，支援隱形指紋辨識（螢幕指紋辨識）。雙層SIM卡位在底部，搭配USB-C連接埠，沒有3.5mm耳機孔。搭配附贈的手機殼是霧面材質硬殼，跟一般透明材質的軟式保護殼不同，質感更好。

vivo X60 Pro左側，緞面AG工藝讓手機機身呈現多變色彩，且不易留下指紋。（黃慧雯攝）

vivo X60 Pro右側。（黃慧雯攝）

vivo X60 Pro頂部。（黃慧雯攝）

vivo X60 Pro底部。（黃慧雯攝）

vivo X60 Pro包裝內容物。（黃慧雯攝）

vivo X60 Pro採用雙層SIM卡設計，支援5G+4G雙卡雙待，但不支援microSD卡擴充。（黃慧雯攝）

vivo X60 Pro正面樣式。雙側曲面的設計讓手機看來很亮眼。（黃慧雯攝）

vivo X60 Pro採用打孔螢幕設計，前鏡頭位在頂端中央。（黃慧雯攝）

機身採用前後雙曲面設計，整體持握上手感不錯，遊戲模式中會開啟邊緣防誤觸的功能，平時螢幕側邊則還可支援氛圍燈效果，來電或是有新訊息時都可顯示特定燈效提示。機身背面採用緞面AG工藝，冰極光款式特別不容易留下指紋，讓你經常使用也可以讓手機維持乾淨感！

vivo X60 Pro採用高通Snapdragon 870處理器，搭配12GB RAM與256GB ROM（UFS 3.1）。搭配4200mAh電池，33W閃充。系統則是Funtouch OS 11.1 Global(基於Android 11)。搭陪6.56吋 AMOLED螢幕（解析度：2376 x 1080），支援最高120Hz螢幕更新率（可設定根據使用場景智慧切換），240Hz觸控採樣率。跑分上在安兔兔評測取得633670分成績，雖然與S888成績略有差距，仍就領先約82%機種，在性能上具有一定水準。Geekbench 5跑分則是在單核心、多核心項目分別取得1010與3229分（還贏過先前小米11的Snapdragon 888的成績）。

vivo X60 Pro安兔兔評測（左）與Geekbench 5跑分。（手機截圖）

螢幕部分是與高通聯合研發的LTM陽光螢幕，獲得HDR+認證。此外也有獲得SGS Eye Care Display認證和SGS Seamless認證，強光下能看得清晰，還有護眼功能。

相機部份，主相機是4800萬畫素（f/1.48，支援微雲台2.0）、1300萬畫素（f/2.46）人像鏡頭以及1300萬畫素（f/2.2）廣角＋微距鏡頭的組合，搭配後置閃光燈；前置3200萬畫素（f/2.45 ）相機，搭配螢幕補光燈。主鏡頭可支援極夜模式、夜景、人像、拍照、錄影、4800萬、全景、動態照片、慢鏡頭、延時攝影、專業模式、AR萌拍、超級月亮、文檔矯正、星空模式、運動抓拍、時光慢門等功能。

vivo X60 Pro相機畫面截圖。（手機截圖）

vivo X60 Pro廣角與超廣角實拍對比。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro廣角與超廣角實拍對比。（黃慧雯攝）

vivo X60 Pro（左）與iPhone 12 Pro日間拍攝對比（1）。（黃慧雯攝）

vivo X60 Pro（左）與iPhone 12 Pro日間拍攝對比（2）。（黃慧雯攝）

vivo X60 Pro（左）與iPhone 12 Pro日間拍攝對比（3）。（黃慧雯攝）

vivo X60 Pro（左）與iPhone 12 Pro日間拍攝對比（4）。（黃慧雯攝）

vivo X60 Pro（左）與iPhone 12 Pro夜間拍攝對比（1）。（黃慧雯攝）

vivo X60 Pro（左）與iPhone 12 Pro夜間拍攝對比（2）。（黃慧雯攝）

vivo X60 Pro（左）與iPhone 12 Pro夜間拍攝對比（3）。（黃慧雯攝）

vivo X60 Pro（左）與iPhone 12 Pro夜間拍攝對比（4）。（黃慧雯攝）

vivo X60 Pro（左）與iPhone 12 Pro夜間拍攝對比（5）。（黃慧雯攝）

若僅以相機基本的廣角、超廣角、日夜拍功能來對比，vivo X60 Pro在日夜間的色彩還原度都相當不錯，色調上也很討喜宜人。夜拍上也很出色，細節還原很好，白平衡也相對穩定。動態錄影也就是防手震的效果，某個程度上改善了第一代會切割影像畫面來達到穩定性的缺點，並且過往較為明顯、類似三軸穩定器的晃動感也都有明顯降低。

連線功能上支援藍牙5.1、NFC，因此可使用Google Pay手機感應支付。也可支援OTG。支援5G，雙SIM卡支援5G+4G雙卡雙待。不支援Hi-Fi音訊，但獲得Hi-Res認證（High Resolution Audio，又稱為高解析音頻，是由索尼提出並定義、由JAS（日本音頻協會）和CEA（消費電子協會）制定的高品質音頻產品設計標準），可以播放Hi-Res音源。

總評

以vivo X60 Pro的一般拍攝功能來看，在色彩還原、白平衡的掌握，都相當不錯，且以支援的相機模式來說，能對應許多種平時攝影時難以調教的場景，例如星空、時空慢們、超級月亮等等，若是天氣好，帶著vivo X60 Pro出遊，應該能拍出不少特別厲害的照片。不過有些vivo X60 Pro的夜拍照片有時會拍出「白天」的感受，而這是否令人喜愛可就見仁見智。外放喇叭的效果音量上亮眼，只可惜不支援雙側立體聲音效，可能略為影響追劇體驗。

(科技)