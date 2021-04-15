搶攻母親節檔期！漢神百貨4／15開店慶打造法式藝術購物空間。（柯宗緯翻攝）

搶攻母親節檔期，高雄漢神百貨舉辦開幕慶，以「生活即藝術」為主題4／15盛大展開，除了獲得法國博物館聯會•瑪摩丹美術館典藏正版授權，獨家推出三檔以法國印象派大師莫內的著名畫作為設計的卡友禮之外，同時也將大門口打造成令人驚艷的法式花園造景，並搭配一系列相關的動態活動，讓消費者享受開店慶的各式購物優惠。

全館活動方面，4／15-5／9推出藝遊快活總抽獎，當日全館消費集點滿2千元即可參加抽獎，有機會抽中知名飯店住宿券。而食尚樂活集星樂及玩味生活星動購則是集結一系列的生活好物，消費者只要集滿星星即可兌換或以市價2.7折起的超優惠價格加價購買。

另外，在4／15-4／18開店慶首四日則推出刷同一信用卡加碼送，包括全館滿6千送3百、4F／B1F名品珠寶滿1萬送5百及1F／2F／3F精品滿2萬送1千元電子商品券，今年還特別邀請眾多頂級品牌獨家快閃，包含即日起-4／26享有「家具界勞斯萊斯」美譽的義大利殿堂級手工家具「porada」、4／15-4／25媲美藝術品的義大利精品鞋「RENE CAOVILLA」，都將來到漢神百貨服務南台灣的消費者。

而針對母親節的重點業種也有令人期待的好康：6F家庭用品推出滿6千送6百、5F都會名媛打出滿8千送8百、B1F珠寶則祭出單筆滿5萬再加贈1千元、5F珠寶區滿1萬現抵1千。

同時1F及B1F的化妝品於開店慶整檔推出滿3千送3百的優惠，4／15-4／18單筆滿9千再加贈1百，搭配1F新登場的香氛專櫃「Maison Francis Kurkdjian」、瑞士頂級保養品牌「VALMONT」提供更完整多樣化的選擇。

而為了回饋漢神會員，更推出會員卡加贈及累計滿6千再加贈100元餐飲券活動，憑全館當日消費滿1,000發票即可至B1F星巴克享有買一送一，多重優惠絕對是您選購母親節好禮的最佳時機。

今年開店慶特別推出「印象生活卡友來店禮」，分別以印象派創始大師莫內的三幅名畫為主題設計的三款來店禮：綠色和諧帆布提袋(4／15-4／18)、藍色睡蓮咖啡杯盤組(4／29-5／2)及日出印象三摺傘(5／6-5／9)，兼具藝術性及高質感的實用贈品，聯名卡友只要消費3百元、再加現金30元即可兌換，同時也開放愛好藝術的非會員加價99元兌領，預料將會掀起一陣兌換熱潮。

此外，配合生活即藝術的主題，漢神百貨特別在大門口打造了繽紛浪漫的法式花園造景，歡迎消費者以最美好的心情進入賣場。同時為了讓大家更了解印象派及大師莫內的創作精髓，還特別與工研院合作設計AR虛擬導覽。

另外在特企EVENT方面，還規劃了紳裝名媛優雅迎賓、普羅旺斯繪畫沙龍、法式甜點烘焙教室、奇美博物館滿額贈及行動藝術季等活動，歡迎來到漢神百貨感受最獨特的法式體驗。

(中時 )