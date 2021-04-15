女星陳喬恩靠戲劇起家，演技精湛的她，還擁有「偶像劇女王」的美名，而陳喬恩自前年認愛小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）後，戀愛ing的她就屢被指發福、懷孕，讓陳喬恩相當無奈，不過在陳喬恩昨（14日）晚曬出的自拍新照中，她臉蛋明顯消瘦，顏值美出新高度。

陳喬恩昨晚在網上曬自拍照，以上半身入鏡的她，五官俏麗、臉蛋瘦出小V臉，陳喬恩曬新照美出新高度，還釣出舒淇現身幽默留言「太餓了」，讓陳喬恩不禁反問：「餓？新詞嗎？」

陳喬恩IG全文。（圖／取材自陳喬恩Instagram）

陳喬恩美照獲得網友留言直呼好看，對此，陳喬恩也自豪說：「因為臉不垮」，同時也有人大讚陳喬恩瘦了，還釣出她幽默回應：「角度拔很高」，透露自己把手機舉高頭45度角拍下，同時，也有人好奇發問：「你是不是戴隱形眼鏡？對此，陳喬恩則表示她沒有近視「可能快有老花了」，女神零架子回覆留言獲得一片好評。

陳喬恩與曾偉昌是2019年在戀愛真人秀《女兒們的戀愛2》結緣，兩人在節目上配對成功，小倆口交往一年多、感情穩定，出入總是如影隨形，不過陳喬恩自從認愛後，她的身材一直都是外界焦點，陳喬恩屢次被指變胖，甚至指她小腹隆起、疑似有孕，讓陳喬恩相當無奈，對此，她日前還意有所指在網上發文：「美食太多，盡情享用，我在休假 168減肥法安排上」。

(中時新聞網)