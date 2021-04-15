去年（2020年）10月滿水位的情景，之後都未下雨，水位一路降低，已減了15公尺。（周麗蘭攝）

雲林縣有300公頃茶園，占全縣７成５受旱災衝擊，茶樹枯乾。（周麗蘭攝）

位於斗六市、古坑鄉、林內鄉交界處的湖山水庫，從滿水位標高211.5公尺持續降到196公尺，減15公尺，蓄水量破4成，降至39.6％，距離庫底160公尺愈來愈接近。湖山水庫管理中心主任李炎任說，逢農曆初二、十六日都很虔誠祈求眾神明幫忙催雨。

李炎任表示，水庫目前蓄水量約2010公噸，水位標高196公尺，15日的蓄水率跌破四成為39.6％，預估能撐到六月初，民眾仍須節水。

雲林縣民生用水目前由湖山水庫和集集攔河堰聯合提供，每日維持26萬公噸；彰化、嘉義缺水嚴重，湖山水庫提高支援量，南彰化是5至6萬噸，北嘉義8至9萬噸。

張麗善表示，湖山水庫在本次旱災發揮功能，水庫興建過程中曾遭遇政治角力與環保團體反對，一度暫時停工，2016年預算4億5000萬元還曾遭立委提案刪除，她力主應給雲林人機會喝一口乾淨的水，幸好度過危機。

雲林水情維持黃燈，晚間10點至隔日6點減壓供水，工業用水自主節水7％，張麗善呼籲民眾，湖山水庫得來不易，要好好珍惜水資源。

去年迄今旱象未解，雲林山區茶葉產地受嚴厲考驗，縣府農業處表示，雲林茶園約400公頃，受旱災面積估計300公頃，換句話說7成5都受旱災，三月底第一次勘查受損面積約1成多，目前枯乾面積已超過3成，達農業天然災害現金救助要點救助門檻。

受旱災茶園以古坑鄉樟湖村、草嶺村石壁部落為最多，最嚴重的茶園達八成枯乾，一片焦黃。

農業處長吳芳銘表示，已函文建議農委會把雲林縣茶葉公告為救助項目，並協助爭取有機農資材、改善農田灌溉設備及智慧灌溉系統優化補助。

(中時 )