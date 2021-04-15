灣潭兒童遊戲場本月6日啟用。（新店區公所提供）

新北市新店區灣潭兒童遊戲場本月6日啟用，卻已有民眾反映搭渡船前往要排隊等候，開車又因金龍路、灣潭路太窄易塞，交通不甚方便。新店區公所建議，可選擇從碧潭吊橋走和美山步道前往，步道沿途平緩，路程約半小時，適合大小朋友同行，欣賞碧潭美景，享受親子時光。

據民眾反映，前往灣潭兒童遊戲場若選擇從新店渡口搭人力渡船到對岸灣潭，常因載客有限，需費時半小時左右排隊等候；若開車從前往，從永業路左轉後，金龍路、灣潭路的路幅較窄，雙向會車不易，遇到假日車潮湧現，更容易塞車。

新店區長朱思戎表示，灣潭兒童遊戲場是全家休閒放鬆的好地方，假日人潮更是絡繹不絕，除現有的公路、新店渡船，更歡迎大家利用「新北微笑山線」的「和美山步道」步行到遊戲場，步道沿途林蔭濃密，涼爽舒適，除了可欣賞碧潭的水灣美景，也可免於久候渡船和塞車之苦。

灣潭兒童遊戲場占地2300平方公尺，以營造多元親子遊樂休憩場所規畫設計，包含攀爬塊、攀爬網、管狀溜滑梯、蝶翼溜滑梯、繩吊床及3組體健設施等，並由渡船時水上搖動發想，打造高低起伏會晃動、擺動的繩吊床、動態平衡木、平衡設施等，不只有趣，也能刺激兒童感覺統合及平衡發展。

新店區公所表示，鼓勵民眾能多搭乘大眾運輸工具，並透過和美山步道往返灣潭兒童遊戲場，來趟環保節能、減少碳足跡的「綠能」近郊旅遊。

(中時 )