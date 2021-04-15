臺北市大安區黎和里和平東路三段632巷附近山坡地老舊聚落受較不穩定的地理特性影響，每逢颱風、洪汛期間居民安全可能因此受到威脅！為提升民眾防災意識及強化災時應變能力，臺北市大安區公所訂於110年4月15日(星期四)上午10時假該聚落舉辦「臺北市大安區110年度山坡地老舊聚落疏散避難演練」過程相當逼真。

大安區公所區長林明寛導入韌性社區里鄰災害應變小組跨里支援，以及針對因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情居家檢疫者疏散情境進行模擬演練。(大安區公所提供)

區公所演練行動不便民眾弱勢族群疏散。(大安區公所提供)

本次演練模擬於颱風警報發佈時，由消防局消防車沿線提醒居民做好防颱措施，黎和里里鄰災害應變小組及防災士進行事前巡檢工作、張貼防颱公告，本區錦華里韌性社區里鄰應變小組跨里支援抽水作業；豪雨接近雨量警戒值時通知並宣導里民進行疏散避難準備；達雨量警戒值時區災害應變中心指揮官指示由副指揮官至現場成立現場指揮站，指揮疏散任務編組進行保全進戶疏散工作，並演練災害潛勢區行動不便民眾弱勢族群疏散、居家檢疫民眾受傷送醫及不肯撤離民眾強制疏散。

豪雨接近雨量警戒值時通知並宣導里民進行疏散避難準備。(大安區公所提供)

居家檢疫民眾受傷送醫及不肯撤離民眾強制疏散。(大安區公所提供)

臺北市大安區公所區長林明寛表示：本次演習動員區內消防、警察、環保、健康中心等機關單位及里鄰長、防災士等參演人力，更導入韌性社區里鄰災害應變小組跨里支援，以及針對因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情居家檢疫者疏散情境進行模擬演練，以精進本區災害潛勢地區疏散執行技巧，確實保障居民生命安全。

(中時新聞網)