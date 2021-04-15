新光三越本季邀馬來西亞潮流藝術家Ken Wong以知名創作角色「花臂老王」帶來全新空間裝置藝術，為讓粉絲有機會收藏Ken Wong獨家為新光三越設計花臂老王系列的第6款限量公仔，有Ken Wong親筆簽名，全台限量100件，在台北信義新天地A11獨家販售，開賣前已接獲許多潮流玩家、公仔收藏家詢問。

新光三越 x 花臂老王聯名公仔，全台限量100件，29日起開啟新光三越APP台北信義新天地「精選優惠專區」，可搶先領取購買資格。（新光三越提供）

Ken Wong在新光三越台北信義新天地、台中中港店、台南新天地打造4米高的「跟花臂老王到處晃」等超大型立體裝置，結合潮流與時尚、生活與藝術的展演，在IG上掀起一股打卡熱潮。

新光三越 x 花臂老王聯名公仔，全台限量100件，29日起開啟新光三越APP台北信義新天地「精選優惠專區」，可搶先領取購買資格。（新光三越提供）

這次除了藝術展演，Ken Wong談到聯名公仔的創作發想時表示，公仔身上「火」的圖案象徵新光三越與花臂老王全新合作碰撞的「火花」；全身以「火紅」為主色調，連結光三越最具代表性的紅，還透過公仔前、後火和光代表點燃每個人心中的「酷」；這次運用花臂老王頭型標誌設計成「櫻花」圖案，如同櫻花花語般象徵對創作與生命的熱情。

新光三越 x 花臂老王聯名公仔，全台限量100件，29日起開啟新光三越APP台北信義新天地「精選優惠專區」，可搶先領取購買資格。（新光三越提供）

29日起至5月9日開啟新光三越APP台北信義新天地「精選優惠專區」，可搶先領取購買資格，5月9日前至台北信義新天地A11 6F贈品處結帳並領取紙本取貨憑證完成預購，前50名完成預購流程者再贈「活動限定貼紙」；5月20日至31日到台北信義新天地A11 3F貴賓中心憑紙本領取公仔。

(中時 )