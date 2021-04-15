中寮鄉受地形限制，交通不便，縣府爭取中央補助中寮鄉環鄉道路投22線，延伸至投26線拓寬工程，經費約13億6000萬元，由中央補助近11億，縣府自籌約3億多元，將分3期施工，第1期拓寬改善工程15日動土，將於2022年完工。

中寮鄉環鄉道路動土典禮，包括南投縣長林明溱，立委許淑華、馬文君，行政院中辦執行長蔡培慧，交通部公路總局第二區養護工程處副處長傅立祥，縣議員簡賜勝、唐曉棻、張永輝、蔡銘軒、廖梓佑、莊士傑、縣長特助林儒彬、中寮鄉長廖宜賢等人，都共同見證中寮鄉交通史上的新頁。

中寮鄉對外交通依賴縣道139線、鄉道投22線及投17線，但因地形、交通受限，造成產業發展緩慢；鄉道投22線延伸至和興村投26線約8.54公里，打通南、北中寮的任督二脈，成為中寮鄉環鄉公路網。

第1期工程位於中寮鄉東側，起點在投22線龍鳳瀑布入口處附近，工程終點為觀音亭，全長2406公尺，路基寬9公尺，配置雙向車道，包含14座滯洪沉砂池、6座橋梁，工程經費3億1600萬元，預計2022年12月完工。

林明溱表示，中寮鄉投22線連接投26線環鄉道路，在他擔任立委時開始爭取，感謝公路總局補助3期將近11億元，縣府配合款約3億元，為了中寮鄉的整體發展，縣府財政再困難，還是努力籌措經費，第1期完成後，第2、3期緊接著要設計發包，希望在他任期內完成。

立委許淑華、馬文君指出，中寮環鄉道路最後一哩路拓寬工程，縣府挑起籌措3億多元配合款的重擔，才能在前瞻計畫生活圈補助中，從其他縣市「搶到」總經費13億多元的大工程，也是中寮鄉歷年來經費最高的單項交通建設工程，相當不容易，完工後將為中寮帶來繁榮與便捷。

蔡培慧表示，縣府努力籌措3億元配合款，要感謝縣長把中寮放在心上；而中央補助11億元，加速3期工程推動，也凸顯中央地方不分你我，都要促成南北中寮貫通。

(中時 )