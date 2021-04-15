前駐紐西蘭大使介文汲。（中時資料照）

「台灣關係法」立法42週年，美國總統拜登（Joe Biden）派遣多年好友、前參議員陶德（Chris Dodd）率團訪問台灣，傳遞美國對台灣與其民主的承諾。訪問團專機已於台灣時間14日下午3時許飛抵松山機場。

國前參議員陶德今（15）日拜會蔡英文總統時強調，他是應拜登總統要求，來重申美國對台美關係的承諾，「現在就是美台關係有史以來最強健、牢固的時刻」，他有信心拜登政府會協助台灣拓展國際空間，並且支持台灣積極投入自我防衛，也會尋求進一步深化美台之間的經濟聯繫。

前駐紐西蘭大使介文汲今（15）日在《誰來feat.趙少康》節目中指出，陶德來台灣，很可能事先跟大陸打過招呼，所以不是在刺激大陸，應該是為了台灣內部的問題。美國可能擔心台灣承受不了壓力來加油打氣。另外，就是來了解為何台灣政治緊張，但對大陸的貿易依存度卻往上走，民意會不會轉向。

他強調，台灣今年有一個問題，就是修憲的議題，這非同小可，會動到兩岸的根本問題。美國長久以來是希望兩岸維持現狀的話，修憲議題美國應該不會含糊。美國也知道大陸底線是法理台獨，修憲如果動到國徽等，美國會認為台灣要把美國拉入一場未來可能發生的台海戰爭，美國不願意處於被動。介文汲認為，兩岸如果要動手，要美國人同意才可以，如果因為台灣民進黨政府像陳水扁讓小布希失去信任，美國會認為陳水扁想把美國拖進一場戰爭，遊戲不是這樣玩的，要不要打仗由美國決定。因此今年台灣修憲議題，可能也是美方關切的點。

另外，前國家安全會議副秘書長、台大政治學系兼任教授楊永明14日在廣播節目《世界一把抓》中直言，這三個人一起來台灣，絕對不是只是表達對台灣支持這麼單純，且待的時間也不短，是一個訊息，那就是「希望台灣謹慎以對兩岸緊張情勢」。

(中時新聞網)