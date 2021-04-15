嘉義縣民雄鄉民雄國中是全縣最大國中學生數破千，今年傳出校內樂旗隊將走入歷史，不少家長直呼可惜，民雄國中校長黃俊傑指出，因少子化、常態編班等原因學生減少，加上室外樂旗隊每次出動動輒100多名學生，校方決議改發展室內管樂，樂旗隊待現在國二的孩子升國三就會走入歷史。

因疫情關係，連兩年全國音樂比賽皆取消，民雄國中日前受邀到台中參加參加管樂展演，可能是該校樂旗隊最後一次公演，讓不少家長、師生校友相當不捨，有網友也在臉書地方社團「民雄大小事」貼出樂旗隊演出時的精彩表現，引發熱議。

民雄國中校長黃俊傑受訪表示，目前全校學生共1033人，國三生412人、國二生324人，國一生則只有297人，今年入學新生學區約有480人，照以往招生狀況6成左右，由於樂旗隊每次出賽或演出需要120人，組隊困難，因此選擇轉型，發展人數較少的室內管樂。

至於學生數減少原因除少子化外，跟嘉縣去年落實常態編班也有些許關係，黃俊傑指出，部分家長還存有常態編班「小孩會被帶壞」的觀念，因此將孩子送往私校或嘉義市就讀，去年新生招生僅5成6，目前學校有體育班、舞蹈班、管樂班及美術班，並有多個社團讓學生多元學習。

民雄國中戶外行進樂旗隊聲名遠播，黃俊傑說，台中市政府4月11日舉辦「台中躍升、弘藝樂揚」管樂展演時，邀請嘉義縣民雄國中、東石國中樂旗隊與台北市立建國中學、台中市私立曉明女中、台中市立大甲國中接力演出，當時精彩的演出收到不少稱讚，也引發家長討論樂旗隊將走入歷史一事，雖大家直呼可惜，但校方仍不得不轉型。

(中時 )