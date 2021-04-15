患有慢性腎臟病的南投70歲黃姓老翁，因自覺腎臟不好，為了「顧腎臟」，常服用偏方中草藥，卻因此使得腎臟病控制不佳，半年前更出現血尿情況，就醫檢查才發現竟罹患輸尿管癌第4期、左側輸尿管腫瘤達8公分大，所幸經接受「好神刀」放射治療合併化學治療，最近腫瘤幾乎消失。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主治醫師吳偉榤指出，黃男因罹患慢性腎臟病、平時定期到醫院追蹤，私下卻服用來路不明的中草藥，他自認中草藥偏方可以「顧腰子」，未料仍因腎臟病控制不好、竟出現血尿情況。

黃男血尿後緊急到醫院，經電腦斷層檢查發現左側輸尿管有顆8公分大腫瘤，且該腫瘤侵犯周邊組織、引發腎水腫，更出現腰部疼痛、痠麻情況，研判為「泌尿道上皮癌」，評估無法手術切除，此類癌症在台灣發生率高，尤其常見於慢性腎臟病患者，多數與服用中草藥內含有的馬兜鈴酸有關。

吳偉榤表示，多數罹患「泌尿道上皮癌」會採取切除手術治療，但若腫瘤已經侵犯周邊組織或器官、病人身體情況不佳，都不適合接受切除手術，此時會建議改以放射治療合併化學治療，黃男經好神刀放療、搭配化療治療6周後，腫瘤已幾乎都消失。

吳偉榤強調，罹患「泌尿道上皮癌」者常會出現無痛性的血尿，且高達9成患者是因為血尿後檢查、才發現自己罹患癌症，若透過高速放療儀器「好神刀」治療，只需要15秒即可鎖定腫瘤細胞、再配合雙層多葉式準直儀，大幅降低對正常組織的傷害。

(中時 )