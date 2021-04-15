土耳其籍男星吳鳳（吳承鳳）2015年甜娶台灣女孩陳錦玉（Rynne），小倆口婚後生下一對女兒，幸福組成一家四口，夫妻平時樂於在網上分享生活日常，陳錦玉昨（14日）則曬出自己的10年前舊照，她辣穿低胸細肩帶上衣，讓Rynne自己看了都忍不住驚呼。

吳鳳嬌妻陳錦玉昨晚在粉絲團曬出自己的10年前舊照，當時愛穿緊身衣服的她，火辣穿低胸細肩帶上衣、超短熱褲入鏡，陳錦玉大方展現身材，讓她性感又不失健康美，讓Rynne不禁直呼：「每次不小心滑到自己以前的照片，就忍不住驚呼一聲！」

陳錦玉也感嘆，當了媽媽之後，她都快忘了自己以前的樣子「什麼緊身衣、高跟鞋...都被我拋棄了，什麼夜生活、小酌一杯也沒有...真的人生最大的改變莫過於此吧」，不過Rynne也時時刻刻提醒自己，不要讓自己的付出扭變成犧牲「媽媽們一定也是要好好經營自己的生活的」。

陳錦玉曬10年前舊照，引發網一片好評：「我覺得現在更美更好看！」、「好健美！美麗」、「現在的妳更有女人味，且充滿愛喔」、「以前是辣，現在擁有知性魅力」。

吳鳳和妻子陳錦玉平時不吝嗇分享生活大小事。（圖／本報系資料照片）

陳錦玉過去曾被酸民攻擊身材和顏值，氣得吳鳳跳出來護妻槓酸民，吳鳳認為，重點是好好照顧自己，保持健康的心態跟身體，同時，吳鳳也霸氣強調，老婆是很有自信和個性的人「外表的美只是一小部分，但是心裡的美是永遠的」。

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(中時新聞網)