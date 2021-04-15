前女F4成員之一的E奶女星林家嘉2012年嫁給職棒球星林益全，被不少球迷封為「最兇大嫂」，婚後也陸續生了一女一子，且淡出演藝圈當好老婆、好媽媽；因昔日一脫成名還有穿搭太火辣，常被說很「裸露」，近日她PO出好身材照澄清自己不愛露，但網友看了留言秒歪樓，「難怪一拳（林益全）跑不動」。

14日林家嘉在IG曬出多張僅穿著黑色低胸背心的性感照，卻語重心長地聊到傲人上圍對她造成的煩惱，她納悶「為什麼胸部大一點，就必須衣服穿套頭嗎？穿少一點，因為胸部大，所以說裸露」；她澄清自己不是愛露，主要因為胸部大穿衣服很挑，也認為本份做好不害人又不存壞心，「為何要活在其他人言語下」。

近日林家嘉PO出好身材照澄清自己不愛露，但網友看了留言秒歪樓。(圖/ 摘自林家嘉IG)

她的美照被分享到《批踢踢實業坊》表特板後，網友一看留言秒歪樓，「難怪一拳跑壘都跑不動」、「難怪E全腰彎不下去接球，可以體諒了」、「難怪一全都跑不動，可以理解」、「羨慕益全」、「晚上也要練球」；有不少看過林家嘉本人的球迷也表示，「現場比照片正」、「本人就很漂亮」、「現場正很多」。

林家嘉和林益全在2012年初參加同一場婚禮相識，據悉林益全和她聊不到10分鐘，就告白「以結婚為前提交往」，兩人迅速熱戀，年底就步入禮堂，婚後也相當恩愛，成為一段佳話。

昔日還是模特兒的林家嘉替汽車旅館拍全裸廣告，儘管三點不露，但好身材仍引起熱烈討論；後來又傳出介入女星王靜瑩家庭，是陳威陶婚外情對象，事後她也被質疑「為了紅炒新聞」。

(中時新聞網)