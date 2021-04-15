美股隔夜三大指數漲跌互見。亞洲主要股市周四收紅；然內地股市下挫，以及恆指科技指數的下跌，拖累港股表現。

周四香港恆生指數收跌107.69點或-0.37%，為28793.14點。國企股(H股)跌93.41點或-0.85%，為10905.89點。

科技指數跌1.01%。網路平台公司騰訊跌1.5%；快手大跌7.8%；嗶哩嗶哩跌1.8%。

市場監管總局要求互聯網平台一個月內全面自我檢查，逐項徹底整改，並於14日和15日分別公布相關企業的合規經營承諾書，騰訊、滴滴、快手、嗶哩嗶哩皆入列。

阿里巴巴跌1.34%；美團跌0.69%。星展認為，在阿里遭重罰182億人民幣後，風險已明朗化；但是星展不臆測美團為下一個遭重罰的目標。

上海復旦跌2.9%，報10.48港元。上海復旦擬斥資人民幣2.1億元，收購上海楊浦區物業，供集團辦公室使用。

延續昨日頹勢，康希諾生物再大跌6.1%，報271港元。在嬌生疫苗和阿斯利康的AZ疫苗相繼為多個國家衛生單位建議不使用之下，「病毒載體」技術的疫苗公司不被市場看好。

(時報資訊)