材料-KY(4736)董事長王克璋說，絲束需求維持強勁，醋片也已有相當數量的訂單在去年陸續談妥或贏得標案，加上今年持續有新產能開出，樂觀看待今年營收可望再創新高，有機會達到雙位數成長。

就產能規劃方面，材料目前絲束廠規劃新增一條絲束產線，原預期今年上半年量產，目前進度順利已於一月份提前開始量產，絲束年設計總產能現在為16,000噸。此外，今年將持續擴充醋片產線，預計將於今年底前新增5,000噸設計產能，醋片年設計總產能將達30,000噸。

材料醋酐新廠將建造6萬噸的設計產能，去年第四季動工，預計本季底完工，除自製上游原料將有利於降低及穩定生產成本，也有機會有少量產出外賣。此外，由於在今年新增一條絲束產線後，現有絲束廠廠房已無空間新增產線，因應未來絲束需求與營運成長，材料預計擴建絲束廠，新增5,000噸產能，投資金額約新台幣3.5億元。目前正在洽談購置土地廠房等事宜，目標在今年啟動投資計畫。

展望2021年，由於絲束需求維持強勁，醋片也已有相當數量的訂單在去年陸續談妥或贏得標案，加上今年持續有新產能開出，材料樂觀看待今年營收再創新高，有機會達到雙位數成長。今年首季營收為新台幣6.31億元，較去年同期成長20%。

材料除持續優化生產效率往上游整合與擴大產能外，公司往兩大策略方向佈局長期成長及鞏固競爭優勢：一、持續並增加投資研發綠色環保材料；二、往產業鏈下游延伸，目前皆已逐步展現成果。四月初本公司開發的可降解材料獲得歐盟認證，將有助於擴大在歐洲地區的產品推廣與開發各式應用。本公司預計在今年展開代理銷售業務，代理中菸的加熱不燃燒菸進入北非市場。雖然以上兩項產品與業務初期貢獻營收尚不顯著，然長期商機可期。在業外方面，山東濟陽閒置舊廠徵收進度亦持續推展，濟南地方政府四月上旬發函說明徵收流程，徵收進程正式開啟，持續配合地方政府提供相關資料及辦理申請。

(時報資訊)