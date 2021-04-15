台積電(2330)表示，和三個月前相比，四大平台需求都成長，在智慧型手機及HPC強勁需求的帶動，今年5奈米將貢獻二成的營收，台積公司並持續先進製程的推進，預計明年下半年開始量產3奈米。

台積電財務長黃仁昭表示，客戶對5奈米、3奈米製程需求比3個月前更強勁，且所有平台需求都較3個月前成長。就今年整體來看，高效運算、車用需求將優於公司營收成長平均，手機、物聯網則會接近公司平均的成長率。

台積公司第一季車用電子平台業績季增31%，成長幅度最大，另外在包括高效能運算、物聯網及消費性電子平台業績也都季增逾10%，僅智慧手機平台因淡季、業績季減11%。

台積電去年下半年開始量產5奈米，今年是該技術第二年進入量產，並迅速拉升，台積電第一季5奈米製程比重上升至14%，預估5奈米全年貢獻二成營收，主要來自於智慧型手機及HPC強勁需求的帶動。

台積電持續先進製程進度，以維持領先地位。台積公司下個技術的4奈米，是5奈米進化版，預計今年下半年開始試產，明年量產。3奈米目前研發進度順利，今年進入試產，明年下半年量產，預計會有很多手機及HPC客戶採用；4奈米與3奈米需求也多來自HPC、5G與智慧型手機領域。

(時報資訊)