馬光-KY(4139)第一季合併營收為新台幣2億1916萬元，較去年同期增加10％，第一季自結歸屬於母公司稅後淨利為667萬元，EPS0.16元，均創六年同期新高。

馬光2021年第一季營運表現持續轉強，除了天津馬光業績增長外，新加坡馬光營運表現亦大幅增長。馬光表示，第一季天津馬光營收較去年同期成長20％，獲利則從去年第一季稅後虧損轉為今年第一季稅後淨利436萬元，主要去年同期因疫情影響而無法提供高毛利的牙醫、推拿及中草藥等業務，該狀況已於去年度4月份陸續解禁，故本期牙醫、中草藥及中醫推拿等自費門診業務皆較去年同期大幅成長，加上公司持續進行營運體質改善，優化整體營運及獲利表現。

馬光進一步表示，公司在此波新冠肺炎疫情期間，致力導入大數據慢病管理分析，並強化集團資訊管理已達初步成效。在慢病管理業務方面，天津馬光去年開始採用大數據病歷分析及自費慢病健檢業務等，監控糖尿病慢病管理病患的用藥情形及生理數據，得有效提升慢病管理效率，並增加病患忠誠度；而在內部管理方面，公司去年開始積極強化內部資訊管理系統，針對旗下連鎖醫療服務進行表單管理及汰弱留強，優化營運質量，從天津馬光2020年毛利率及淨利率大幅改善已可見效益。

在新加坡馬光部份，今年第一季新加坡馬光營收較去年同期大幅成長34％，其中高毛利的中醫婦幼專科門診業務較去年同期大幅成長240％，帶動新加坡馬光第一季自結稅後淨利較去年同期大幅增加34％，以目前公司新開設的中醫婦幼專科門診約半年即可達損益兩平來看，去年12月新開設的第三間中醫婦幼專科門診可望自第二季開始挹注獲利貢獻，新加坡馬光已於今年3月開設第四間中醫婦幼專科門診，今年預計新開設5家，新加坡馬光整體營收獲利可望逐季成長。

(時報資訊)