針對車用晶片缺貨問題，台積電(2330)總裁魏哲家今日於法說會表示，公司將更改產能支援，優先供貨車用晶片。預期車用晶片缺貨情況將於第三季改善。

魏哲家指出，2020年疫情擴散，衝擊車市，車用晶片供應鏈直到去年第四季才強勁回溫，但車用晶片與零件的生產時間較且複雜；有鑑於車用晶片嚴重缺貨，並衝擊多國經濟與相關產業鏈，加上德州暴風雪與日本火災事件等均導致晶片更缺貨，魏哲家今日宣布，台積電更改產能支援，並進行產能調配，將車用晶片列為最優先。至於缺水問題，雖水情供應很緊，但對台積電營運沒有任何影響。

針對庫存問題，台積電也認為是新常態，主要在疫情帶動、供應不足，加上地緣政治議題帶動下，高庫存將是新常態，目前觀察IC設計端的庫存水位仍是健康的。

台積電強調，雖然客戶庫存維持高於季節性水位，但由於大環境充滿不確定性，供應鏈為確保供應順暢，預計客戶的庫存水準，將會持續維持一段時間，直到確保供應鏈供應順暢。

(時報資訊)