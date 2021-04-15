德國主要的經濟研究機構周四表示，他們共同修正了德國經濟成長預測，由於新冠管制措施，預計德國第一季經濟將萎縮1.8%。

經濟研究機構預期今年德國GDP將成長3.7%，從先前的4.7%預測大幅向下修正。但是研究機構上修明年的經濟預測，從成長2.7%上修至成長3.9%；因為他們預期，一旦新冠封鎖再次解除，家戶支出將彈升。

(時報資訊)