《國際經濟》調研：德國第一季GDP估萎縮1.8％ 下修全年預期 17:052021/04/15 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國主要的經濟研究機構周四表示，他們共同修正了德國經濟成長預測，由於新冠管制措施，預計德國第一季經濟將萎縮1.8%。 經濟研究機構預期今年德國GDP將成長3.7%，從先前的4.7%預測大幅向下修正。但是研究機構上修明年的經濟預測，從成長2.7%上修至成長3.9%；因為他們預期，一旦新冠封鎖再次解除，家戶支出將彈升。 《國際經濟》韓國利率不變 維持歷史低點0.5％ 國發會：今年台灣經濟預測上看5％ (時報資訊) #德國 #GDP #萎縮 #經濟研究 #新冠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》台積電今年營收成長 上修至20％ 15:402021/04/15 財經 《國際產業》客戶重建庫存 ABB首季營收飆升 14:492021/04/15 財經 《鋼鐵股》今年出貨拚高 東明-KY擬增產 12:162021/04/15 財經 《半導體》台積電Q2營收穩健 資本支出上調至300億美元 15:232021/04/15 財經 《金融》美經濟加速跑 瑞銀喊標普500上看4400點 11:592021/04/15 財經 俄股崛起 基本面、報酬雙強 10:002021/04/15 投資理財 《國際產業》Deliveroo上季訂單翻倍 全年財測謹慎 15:062021/04/15 財經 IMF下修東南亞經濟成長預測 04:102021/04/15 全球財經 《金融》花旗曾慶瑞：Q2把握「三好一公道」 增加美元配置 14:492021/04/15 財經 權證星光大道－中國信託證券 精英 二利多挹注獲利 09:422021/04/15 證券．權證 《國際社會》德國雪上加霜 確診數飆上2.9萬人 15:402021/04/15 財經 財經熱門新聞 台股衝萬七 謝金河示警最大利空的股票 - 財經 友達、群創能搶反彈嗎 專家揭穩當操作心法 - 財經 IC設計股各走各的路 世芯-KY再吞第五根跌停 - 財經要聞 - 工商時報 震撼彈！台灣花旗銀將割消金業務 銀行局緊盯兩件事 - 財經 - 工商 政院拍板 三箭擴半導體優勢 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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