外型亮眼的謝小姐已經在崇友實業服務15餘年，她面對詢問笑稱：我完全不想換工作，公司福利太好了。我就打算做好做滿，一直做到退休。

她進一步表示：我在新竹分公司服務，這個地點約有80人，我們就像一個和樂的大家庭。能夠一待就是15年，還想繼續待下去，「薪資福利佳外，同事相處融洽、公司氣氛佳，這些都是讓我對公司忠誠的主因。」

我覺得經營者很聰明，建立完善制度並且穩健的開市場，讓公司營收逐年增加，考核制度透明，每當新年度開始時，主管就告知每個人各自的KPI，也會明確的說出，倘若目標達成就有幾個月的年終，讓同仁明顯感受到：公司的營收是共享的，我上班工作不是為誰賣命，而是為了自己的目標共同努力，對工作就很有熱忱。

近2年領到的年終真的都超過5個月，上班開心充實，荷包又賺飽飽的，同事們當然都想要一直在崇友待下去，所以流動率很低，最後謝小姐說到大家都想知道的話題，就是「想加入崇友這個幸福的大家庭也不難，因為業績蒸蒸日上，公司人需求持續增加，一直都有在1111人力銀行上徵人，歡迎有興趣加的人一起來爭取幸福職缺。」

(中時新聞網)