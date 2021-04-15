個性內向敏感的人總會患得患失想很多，遇上任何事情都會特別愛鑽牛角尖，搜狐網命理專欄點名，白羊、雙子、天蠍以及摩羯座的人個性最糾結，常常遇到難題就會想不開，會在一條路上走到黑，不撞南牆不回頭。

▍1. 白羊座

白羊座性格單純沒有心機，而且說話心直口快，沒有防人之心，這是白羊座的可愛之處，所以很多人喜歡跟白羊座當朋友，但白羊座有時候卻像個思想很不成熟的小孩子，最明顯的弱點就是容易患得患失且不夠理智，他們內心虛榮缺乏主見，容易被別人的想法所影響，也很在意別人對自己的評價和看法，一旦鑽牛角尖起來，說話或做事都很任性，讓人很無奈。

▍2. 雙子座

雙子座天生聰明伶俐，腦袋靈活想法很多，而且表達能力非常強，在社交場合裡，說話做事都很得體，有著出色的表現，總能靠好口才討人喜歡，不過雙子座內心也是個容易糾結的人，喜歡左右搖擺，遇到大事就會拿不定主意，陷入兩難的情境，加上超愛鑽牛角尖，一旦出現新想法，就聽不進別人的建議，是12星座中很容易患得患失的星座之一。

▍3. 天蠍座

天蠍座個性非常自我，加上嫉妒心比較強，看到別人有比自己更好的地方，天蠍座心裡就會不平衡，因此他們非常喜歡跟自己較勁。不管做什麼事情，天蠍座只會優先考慮到自身利益，他們特別注重名利，把金錢與名譽看得太重，所以常常會被身外之物所拖累，反而讓自己的性格變得患得患失，還常常鑽牛角尖。

▍4. 摩羯座

摩羯座個性格比較內向高冷，不喜歡說話也不太擅長表達，因此在社交場合裡，摩羯座總會讓人有距離感，但其實摩羯座內心很敏感，有時候也喜歡胡思亂想或自尋煩惱，加上他們喜歡一意孤行，不管做什麼事情都不會聽取別人的建議，一旦做了決定就只相信自己，常常會在一條路上走到黑，不撞南牆不回頭。

(中時新聞網)