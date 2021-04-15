丹麥官員突然暈倒

「英國廣播公司」（BBC）報導，丹麥藥品管理局（Danish Medicines Agency）的女性官員伊瑞克森（Tanja Erichsen），14日在舉行關於停用AZ疫苗的記者會時突然暈倒，直接重摔倒地，嚇壞在場的所有人。

根據現場影像紀錄，伊瑞克森在與丹麥衛生局長布勞斯特倫（Soren Brostrom）共同舉辦停用AZ疫苗記者會時，於站立中突然失去意識，整個人在毫無緩衝動作下重摔倒地，嚇壞在場的所有人，她身旁的布勞斯特倫也急忙奔上前提供協助。

丹麥藥品管理局稍後在推特上表示，伊瑞克森在暈倒後不久便恢復了意識，不過為安全起見，仍以救護車將她送醫檢查，並邀請民眾向她致上問候。「英國廣播公司」表示，據稱伊瑞克森並沒有大礙。

丹麥14日宣布，由於血栓症狀的發生率「高於預期」，且丹麥目前疫情已獲控制，也擁有其他替代疫苗，因此決定將阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與英國牛津大學（Oxford University）合作開發的新冠肺炎（COVID-19）AZ疫苗，自該國疫苗接種計畫中移除，是首個做出此決定的歐洲國家。

在丹麥宣布停用後，法國強調，仍將AZ疫苗視為「不可或缺」的工具，將繼續維持相關接種計畫。捷克副總理暨內政部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）則表示，已指示捷克駐丹麥大使與丹麥當局協調，希望能購買該國目前所擁有的240萬劑AZ疫苗。

而除AZ疫苗之外，與其同樣採用腺病毒載體（Adenovirus）技術的美國嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，也疑似出現血栓副作用，在美國緊急遭到停用。歐盟藥品管理局（EMA）宣布，已加速對該疫苗的調查，預計下週公布相關報告。

(中時新聞網)