台股大漲超過200點，也再度牽動大型金控市值洗牌。台股大盤15日大漲210點，其中旗下有龍頭券商元大證券的元大金控的當日股價更大幅上漲3％，不僅漲幅在金融股名列前茅，收盤價更以每股24元創下近幾年來新高價位，使元大金市值在15日已超越第一金，直追玉山金，目前為全體金融業者市值排名第六大，且越來越有「坐六望五」之姿。

根據15日的最新金融業市值排名統計顯示，由於元大金股價15日大漲，再創每股24元新高紀錄，使元大金的市值排名在15家上市金控裡再度更上一層樓，去年元大金的總市值已超越公股體系的合庫金、華南金，如今再超越第一金，位居市值第六大，至於金控市值前五大依序為國泰金、富邦金、中信金、兆豐金，玉山金。

元大金股價在15日以每股24元作收，最新市值為2913億元，只要再漲約0.8元，元大金的總市值就會正式突破3000億元大關，而目前元大金市值2913億元，已超越第一金市值2888億元，而距離玉山金最新市值3381億元，僅有不到500億元的距離。

元大金今年二月初，股價才開始站穩每股20元之上，但僅僅二個多月，元大金的股價已來到每股24元，漲幅達20％；而根據元大金的資本額1214億元來換算，未來股價每股約漲4元，即可望晉級市值前五大金控。

而依元大金目前的資本額估算，只要再漲約3.5元，就可再跨步市值前五大金控。倘若從股價淨值比來分析，元大金目前每股淨值為20.87元，相較於目前的每股股價，股價淨值比僅為1.15倍，在金控類股而言，算是偏低；就以目前金控市值第五大的玉山金為例，玉山金的15日收盤價為每股26.9元，每股淨值為14.44元，股價淨值比為1.86倍。

相較之下，元大金目前的股價淨值比可說低估，使法人也看好以元大金近二個多月來股價上漲的力道，再加上目前股價淨值比偏低，因此未來股價還「大有可為」。

尤其是元大金在上個月宣布大手筆每股配發1.2元現金股利，讓以追求穩健現金殖利率報酬的外資法人大為肯定，同時也展現元大金將獲利反映在現金股利直接回饋股東的誠意，而之後元大金再公布今年首季的獲利，較去年同期倍增的獲利以及證券獲利創下史上單月新高，可說不論是股利決策或是整體獲利成長力道，均雙雙令法人滿意，因此近一個月來外資法人對元大金持續大買超，包括15日繼續買超12688張，並帶動三大法人整體買超元大金的氣勢，可說是這波推升元大金市值不斷躍進的主力，同時元大金的外資持股比重，亦在15日再以33.36％創下新高紀錄。

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