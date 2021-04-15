正在山東濟南千佛山開鑼的2021年第15屆3月3相親大會近日發布一則誇張消息引起網民集體嘲笑，消息稱這次相親大會上有一名83歲退休教授張玉福透過相親大會尋找22~40歲的伴侶，婚後給予千萬美元（合台幣2.8億元）月薪，並在他即將註冊號稱1.5萬億人民幣(合台幣6.5兆元)的「國際大公司」助其一臂之力共創事業。網民們普遍對此反應「主辦方畫的大餅太誇張」、「這種精神障礙的失智老人也拿來做宣傳」。

據《澎湃新聞》報導，最近一則83歲退休老教授尋覓年齡為22歲到40歲結婚對象的相親資訊在網上引起關注，這是在山東濟南的一場相親大會上公布一名83歲退休教授委託主辦單位尋找結婚對象的的消息。這位名為張玉福的老人聲稱曾供職於山東省科學院能源所，最近將投資註冊1.5萬億的國際大公司，想要找個20歲到40歲的對象同他共創國際大業。

濟南千佛山相親大會上聲稱最近將投資註冊1.5萬億的國際大公司，想要找個20歲到40歲的對象同他共創國際大業的83高齡退休老教授張玉福。（圖／微博）

張玉福對媒體表示，「我想找年輕的、有精力的女性，這樣既能夠在生活上幫助我，也能在事業上助我一臂之力。」

在媒體記者表示對相親資訊的真實性存在質疑時，濟南千佛山景區工作人員則回應稱，「（展板）上公開展示的相親資訊肯定是真實的，都是要相親的人拿單身證明過來登記的。」

該相親資訊顯示，張玉福，喪偶，1937年12月，學歷本科，月薪5萬人民幣以上，目前有房有車，是一名退休老教授，還有藝術博士學位。簡介稱其在「搞世界大項目」，要在開曼註冊1萬5千億美元的「國際大公司」，想要尋覓22歲至40歲年輕、形象氣質好的女青年，身高要求160cm以上，希望對象能擔當國際大公司高管（月薪稅後1000萬美元股份商定）。

報導引述張玉福的話說，相親資訊絕對都是真實的，「我在科學院是小有名氣的人，找我相親的老太太多了去了，你說我這麼大歲數還找老太太，而且我身體又不好，怎麼照顧她？」因此想找「年輕有精力」的女性，既能夠在生活上照顧他，又能在事業上助其一臂之力。

報導說，山東省科學院能源所工作人員證實張玉福確實是該所退休老教授，83歲高齡，但患有小腦萎縮症狀，一直由女兒照顧。

微博上的網民對此反應普遍是譏嘲的多，指責主辦方沒有核實老人提供的相親資訊，根本就是拿一位因病而神智不清的老人進行營銷炒作。

(中時新聞網)