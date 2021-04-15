高雄登發國小4年級的林福臨，就因跳麥可‧傑克森的舞步維妙維肖，不少人讚譽「麥可再世」。（柯宗緯翻攝）

林福臨（中）大跳麥可‧傑克森的舞步維妙維肖，常受邀在大小活動演出，毫不怯場。（柯宗緯翻攝）

高雄登發國小4年級的林福臨，就因跳麥可‧傑克森的舞步維妙維肖，不少人讚譽「麥可再世」。（柯宗緯翻攝）

流行天王麥可‧傑克森逝世12年，招牌「月球漫步」、「機械舞」等經典舞步與歌曲，還是讓全球粉絲懷念，至今仍有不少人在模仿他的表演。就讀高雄登發國小4年級的林福臨，就因跳麥可‧傑克森的舞步維妙維肖，還創立個人YT頻道，製作麥可‧傑克森舞蹈教學影片，讓不少人稱他是「福臨小麥可」。

林福臨透露，其實前年才開始接觸麥可‧傑克森舞蹈的，當年年初二媽媽回娘家時，被媽媽慫恿跳麥可‧傑克森的舞蹈給奶奶看，結果奶奶看完很喜歡，還誇他很棒、很厲害。

他從那天開始，就喜歡上麥可‧傑克森，並從那時開始鑽研麥可的舞蹈，靠著看Youtube影片與自學，很快就掌握到麥可舞蹈的精髓，甚至還因為跳的太像，讓很多人都稱讚他是「麥可轉生」。

林福臨的父親也回憶道，兒子在練習麥可的舞蹈有成後，父親有次帶他去參加比賽，但當時主辦單位播放的比賽曲，卻是時下最流行的韓國舞曲，與麥可‧傑克森的歌曲樣貌截然不同，面對到不熟悉的K-POP曲風，加上比賽抽籤抽到第一個上台，林福臨一度緊張，爸爸也安慰他先在台下看，但林福臨在沉澱半個多小時後，重新調整心情上台，臉上表情也從原本的害怕轉變成自信，立刻吸引全場目光。

甚至有次比賽，兒子還一人面對三名跳街舞的大哥哥，結果靠著精湛舞步，獲得三名大哥哥尊敬，讓林福臨的爸爸相當難忘，從此林福臨就開始登上大小舞台，包括屏東鹽埔跨年晚會，以及今年跨年的高雄燈光秀活動，林福臨都受邀上台表演，擔任暖場嘉賓。

林爸爸透露，兒子除了麥可的舞跳得好，還能自學鋼琴，彈奏出十多首古典名曲，另外在學校也是品學兼優，還獲得硬筆字比賽第一名殊榮，文武雙全，讓家長相當欣慰，林福臨也用他對麥可‧傑克森舞蹈的熱情，讓更多的人認識這名「福臨小麥可」。

(中時 )