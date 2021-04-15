具有領導地位的專業針劑製藥公司-松瑞製藥股份有限公司，積極打造完善工作環境、提供多元化並具競爭性的薪資制度、開設各類教育訓練課程與健康活動課程，年末除了提供優渥獎金犒賞同仁外，還有盛大尾牙饗宴讓全台各廠同仁歡聚同樂。

福利多樣化的松瑞製藥，在安全工作環境、多元教育訓練，及關懷員工健康與休閒等方面特別著墨。其中員工工作環境與人身安全的保護措施，竹南廠早已取得OHSAS 18001:2007及TOSHMS CNS15506:2011雙認證。

另外，松瑞製藥每年提供免費員工健康檢查，幫助同仁掌握自己的健康狀況。公司重視同仁健康，因此不僅提供健檢，還有開設健身、瑜珈相關課程讓同仁免費參加。運動完，還可免費暢飲咖啡，讓每位同人神清氣爽。

看到免費咖啡，已經夠讓人心動，不過如果你還想「包餐」，那榮民製藥絕對是你工作首選！在榮民製藥服務超過15年的李小姐，大推公司裡的免費員工餐廳。她表示，員工餐廳提供4菜1湯、外加甜點的豐富午餐，即使是外勤人員，亦會提供午餐補助，晚上有加班需求的同仁，還會貼心提供晚餐。

此外，因為公司裡女性同仁比例高，所以更在打造溫馨職場的過程中，努力建置友善女性職場、落實兩性平等精神。對於結婚、正在育兒的同仁，包括哺乳室、產檢假等軟硬體設置，一應俱全。

目前2家幸福企業，都在1111人力銀行上開出許多職缺，積極招募新血，包括品保專員、藥師、製劑研發、分析研究、包裝法規等研發部副研究員等職缺，都歡迎碩士或大學以上，相關科系新鮮人，加入成為生技新貴的一員。

企業幸福與否，大多從提供員工的培訓、升遷制度、薪資福利評估。根據1111人力銀行調查，有接近8成的上班族對於任職的企業感到不滿，其中對於制度面包括薪酬/升遷/福利不滿的上班族比例最高有(32.36%)，若要對自己任職於企業是否感到光榮來打分數，4成8的上班族給出不及格的分數，職場榮譽度的平均分數也只拿到56分，可見公司是否能永續發展，也是員工久任的重點原因之一。

(中時新聞網)