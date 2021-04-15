為了讓罹患精神障礙或心智缺陷的被告，可以即時接受治療或保護，以保障其權益，並兼顧社會安全防護需求，司法院15日通過「法院組織法」修正草案，將偵查中監護聲請案件的審核，改由刑事強制處分庭辦理，以因應需即時審核的司法業務需求。

司法院表示，偵查中監護處分聲請案件之審核，因涉及認定刑事被告是否具精神障礙或心智缺陷，有無危害公共安全之虞，需否對其進行治療或保護處分之判斷，具有時效性、專業性與中立性之要求，故由專業相當的法官組成審查專庭，以增進需即時審核的司法業務需求。

(中時 )