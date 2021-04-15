公督盟公布優秀立委。（資料來源：公民監督國會聯盟提供）

公民監督國會聯盟13日公布最新立委評鑑結果，數據顯示，民進黨立法院黨團有27人上榜優秀立委，為上榜人數最多的黨團；而民眾黨的5位立委、時代力量3位立委及基進黨的1位立委，則全數獲選優秀立委。國民黨部分，則是6人上榜。

有網友直言，這份名單和人民的認知差距很大，根本就是愚人節笑話，還有網友對某些上榜立委的表現提出質疑。例如，豬內臟大戰當天，陳柏惟也與多位國民黨立委發生嚴重的肢體衝突，更在網路上嗆聲說要「1個打35個」，難道這些言行就符合「理性辯論的民主審議原則」嗎？直呼這份名單根本就難以服眾。

資深媒體人陳揮文今（15）日也在臉書表示，「這份名單，你信嗎」？他說他心目中的立院三寶，通通入榜：高嘉瑜唱歌、賴品妤耍寶、陳柏惟1個打35個。

另外，陳揮文也質疑，分租雅房八千的入榜，被柯文哲拍桌就閉嘴的入榜，力挺林佳龍好部長的入榜，嫌新台幣太大張的入榜，用土下座拍片道歉的入榜，聲稱女權卻雙標的入榜，挺萊豬支持蓋三接的入榜。

他也諷刺，他是真心恭喜入榜立委諸公，因為蘇震清、徐永明也曾經是公督盟的優秀立委，同喜、同賀！陳揮文在文末幽默表示，「八一七會不會有人信？會不會有立委拿這做文宣？」並且，「寫這篇一共得罪多少人？說不定是最後一篇！管他三七二十一！」

(中時新聞網)