日本AV超級片商SOD(Soft On Demand)，日前曝光驚喜消息，表示以將近1億日幣(約台幣2628萬)高額簽約金，讓一名超大咖線上女星點頭AV出道，雖未透露這位「大物新人」的身分，但此消息以足夠引發外界討論，但不少人認為下海的是桃色醜聞纏身的22歲寫真女星小倉優香，不料近日她突然發表退出經紀公司的聲明，兩件事被拿來做對照，再度引爆輿論。

小倉優香去年爆出成了小三，對象是格鬥家兼YouTuber朝倉未來，原本兩人只是傳出秘戀，對此輿論方向還算是支持，不料竟有案外案，男方被爆不但已婚，且是2個孩子的爸，小倉優香因介入他人家庭被罵爆，不僅重創形象，也連累了代言廠商及經紀公司。

全因這段不倫戀紀錄，因此SOD宣布網羅到大咖女星時，眾人才會聯想到小倉優香，而有業界人士爆料，該名女星已收下1億片酬，影片也拍好了，推測該女星還戀棧演藝圈，才願意接拍AV，但也因此，SOD僅公布發布時間而沒公布其模樣。

不料本月13日，外界還在狂猜SOD大物女星身分的敏感時期，小倉優香發表了聲明，宣布揮別待了8年的經紀公司，也捨棄原本全漢字的藝名，改為「小倉ゆうか」，理由是為了能更加自由地發展，感謝眾人支持，未來也會帶著笑容繼續努力。

雖然小倉優香的聲明中，沒提到SOD及AV出道的事情，但是時間點太剛好，又大動作宣布退社，不禁讓人將兩件事聯想在一起，無論日本還是台灣，輿論都炸開了鍋，網友們更想知道真相為何，也表示如果她真的下海，那非常值得期待，但也有不少網友認為小倉優香就是演藝圈正常跳槽而已，以她的名氣地位，應該是不會拍AV。

(中時新聞網)