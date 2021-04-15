還在怨嘆別人的公司「框金又包銀」，然後看著停滯不付諸行動的自己？為前程、為錢景快快行動起來，搶在6月求職潮來臨前，瞄準下一家才實在。根據1111人力銀行最新調查，有逾7成上班族正在轉職的路上，且在萌生轉職念頭的上班族中，有4成早在農曆年前就已開啟求職模式，積極超前部署。

對於上班族在轉職時最在意的條件，除工作內容性質、及薪資待遇外，員工福利也佔近3成之多。顯見，福利多寡已成為員工求職時重要的評選標準之一。求職要好「薪」情，津貼、補助、獎金，每樣不能少。

內政部1月公布109年人口統計，1至12月出生人數為16萬5249人、創歷年新低；死亡人數為17萬3156人，死亡人數超過出生人數，台灣人口首度負成長。為搶救生育率，台灣資訊服務產業龍頭企業-精誠資訊祭出業界之最的福利，今年預計將發出400多萬元生育補助，可望有168位「精誠寶寶」受惠。

並在兒童節前夕，再宣布加碼實施員工福利政策，祭出獎金與休假雙重大禮，設立「精誠寶寶快樂成長基金」，鼓勵員工生育，不論男性或女性正職同仁，只要育有2足歲以下子女，每胎最高可領到6萬元生育補助；另體恤高齡產婦的辛苦，凡超過35歲(含)女性同仁生產，或是男性同仁配偶超過35歲生產者可領到雙倍補助，最高達12萬元，雙胞胎最高則可領24萬元。

此外，也調高有薪產假天數至60天，優於現行法令，體恤職業婦女的辛勞，也希望母親有充分的休息與育兒時間，若同仁是超過35歲的高齡產婦，額外加碼有薪產假天數至70天，是台灣資訊服務業首家同時提供加碼有薪假期與生育補助員工福利的企業。

不僅加碼產假、提高生育補助，也加碼男性同仁陪產假1天，若配偶是超過35歲的高齡產婦，男性同仁陪產假加碼2天。

此外，也設置優良認證的哺集乳室，並特別聘請專任健康管理師及駐診醫師關心員工的健康，另外也與專業顧問公司合作推出員工協助方案（Employee Assistance Program），由外部專家針對同仁因生理狀況衍生出來的心理、經濟、法律層面等問題給予專業諮詢，提供同仁更全面而完整的身心健康照顧協助。

除了鼓勵生育，對於辛苦付出的員工，部分企業採取大方實質回饋給員工，全台最大通訊連鎖門市傑昇通信，從一開始的三重一間販售電話工程及家用電話門市，到搶先資訊潮流投入行動通訊業，一路發展如今成為近百家門市，精準眼光令外界佩服。傑昇通信對於員工也是一樣，不吝給予好福利。

傑昇通信給福利不手軟，最吸引人的就是業績獎金無上限，表現傑出的還有特別獎金，三節禮金、感恩餐會獎金、年終獎金通通有。福利方面也是不遑多讓，除了不定時舉辦員工旅遊或宴會餐敘，員工自購手機折扣及門號申辦優惠，讓員工在工作之餘還能放輕鬆，且跟上最新潮流。

(中時新聞網)