旅遊產業數位化是全球趨勢，更是台灣推展智慧觀光的重點，但許多在地旅遊體驗商家受限於人力、資源，在數位化過程中面臨諸多挑戰；為了協助商家突破限制，旅遊及娛樂預訂平台KLOOK攜手豐趣科技、雄獅旅遊集團三方結盟，宣布推出旅遊商家專屬的全新預訂系統服務「NEXT」，可滿足線上線下票務電子化需求的整體解決方案，有效提升商家營運效率、降低成本，同時節省旅客時間，大幅優化旅遊體驗，提升旅客滿意度。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示：「KLOOK早自2019年就開始並持續投入，協助台灣的旅遊商家數位化，我們和雄獅旅遊訪問了40位以上的在地商家，其中網站預訂系統建置和維護成本過高、即使導入數位化工具依舊耗費大量時間和人力等成本、消費者預訂體驗沒有改善，以及不知道如何推廣商品、接觸海內外旅客等，都是商家在數位化的過程中所遇到的困境；為了滿足旅遊商家在數位化的需求，KLOOK和豐趣科技及雄獅旅遊結盟，整合三方資源，推出『NEXT』商家預訂系統服務，力助合作的商家突破當前數位化的困境，『NEXT』能整合雄獅旅遊和KLOOK後台訂單資訊的SaaS服務，不只優化國旅營運、服務效率，更超前部署，預備掌握未來海外的旅遊商機。」

NEXT預訂系統服務專為旅遊體驗商家設計，是同時整合線上預訂和現場票務電子化的解決方案，能有效提升營運效率、改善線上預訂體驗藉以提升業績，同時節省配置的人力和資源，降低營運成本；NEXT商家預訂系統服務主要的功能特色為：

（1）客製化官網：幫助旅遊商家快速建立和經營自己的官方網站，陳列商品資訊並連結預訂系統，方便消費者下訂 。

（2）即時庫存和訂單管理：讓商家在接到訂單的第一時間就能確認自身庫存並回覆消費者，縮短訂單確認時間，實現「即時預訂、即時確認」。

（3）第三方金流串接：支援超過40種貨幣/支付工具，讓各國的旅客皆能輕鬆付款，也方便商家對帳。

（4）支援線上線下電子套票，可單次或多次核銷：除了線上預訂核發電子票券外，NEXT預訂系統服務也能依據商家需求設計特殊電子票種，例如：特殊時段入場的星光票、多次進場的次數票，一年無限次進出的電子年票等，甚至是門票搭售現場體驗的電子套票；除了享有電子票券的各項優點 - 無接觸、方便查找、減少遺失的風險等，商家也能創建更多不同種類的套票來擴大銷售。商家也能在現場直接印出帶有QR Code的憑證，免去印製和保存實體票券的成本。

（5）依現場動線客製化驗票和進場機制：各個景點和店家核銷流程與入場動線皆不相同，再搭配成人、孩童、團體甚至特殊票種，只要任一環節未妥善規劃，就容易讓現場大排長龍，影響消費者的興致；為了改善此問題，NEXT商家預訂系統服務能直接核發商家專屬的電子票券，現場工作人員僅需單一個機台就能核銷來自各種不同銷售平台的訂單，有效加速驗票過程，同時能因應不同需求和動線，設計適合的驗票方式和提供相應的硬體設備，包含閘門、行動裝置等，讓線上預訂到現場核銷的整體體驗更加順暢便利。

（6）無縫串連全球通路：目前唯一同時無縫串接雄獅旅遊和KLOOK分佈海內外上千個分銷通路，等未來國境重新開放後，台灣優質的旅遊商品和服務能有機會推廣至世界各地。

此外，NEXT商家預訂系統服務內建資訊整合看板，方便商家管理商品資訊和產出營運報表，並協助商家整合業務數據調整營運方針；更通過多種資安檢測標準，包括「PCI DSS 支付卡產業資安標準」「工業局行動應用APP資安檢測L3最高安全類別」等，讓旅遊商家能夠放心使用，確保營運機密和旅客資料安全無虞。

豐趣科技是工業技術研究院育成的新創團隊，專注於台灣目的地旅遊服務，持續為在地旅遊服務商家打造電子憑證管理技術與平台。豐趣科技總經理裘以嘉表示：「目前全台百萬人次以上的旅遊景點，超過7成為豐趣合作夥伴，包括協助故宮博物院導入電子票券系統，合作愛台灣博物館卡，與台北市政府合作北北基好玩卡，林務局森林遊樂區票務電子化等數位服務。」

裘以嘉指出，這次三方結盟推出旅遊商家專屬的預訂系統服務『NEXT』，不僅是資訊系統面串連，更希望整合旅遊生態系，不只解決商家數位化痛點，更為商家提供更好的預訂服務。

為旅遊商家打造的NEXT商家預訂系統服務已經有商家開始建置應用，包括野柳地質公園、和平島公園、故宮博物院愛台灣博物館卡、台大公館商圈協會、鈴鹿賽道樂園、宏匯廣場 VR ZONE虛擬實境遊樂園，未來將持續向旅遊和娛樂體驗市場推廣，包括景點門票、深度體驗、交通、美食、大型表演活動等，並依不同的市場需求調整功能和服務內容，來因應商家所面臨的多元挑戰；在5月15日前加入的商家還能享免設定費、系統分潤第一年5折等優惠。

雄獅旅遊FIT元件產品部總經理林淑貞表示：「後疫情時代下，旅遊體驗商家的數位化如同儲備戰力，這次我們與豐趣和KLOOK的合作，便是希望整合三方的資源與優勢，協同旅遊產業、數位轉型！雄獅作為一個全方位的旅行社，因應智慧旅遊發展而延伸線上線下服務，並擁有to B(旅遊同業)、to C(消費者)、to E(企業戶)的品牌信任與通路資源，此次三方一同推出NEXT預訂系統服務，在通路上雄獅旅遊和KLOOK組成旅遊最大聯盟作全球通路分銷，未來將成為台灣合作商家最強勁的海外通路夥伴之一；除此之外，雄獅旅遊和KLOOK未來將互相串接獨特商品，包括十鼓擊樂團全新劇目『明池－池中劍』表演門票、台東池上春耕野餐節遊程等，讓三方從系統、通路到產品面都能緊密結合，不僅可力助台灣旅遊商家插旗未來。」

(科技)