黃姓男子在新北市淡水區住處私設小型兵工廠，專門從事槍枝改造，日前黃與同居女友口角，除毆打對方外，竟拿出槍枝朝天花板射擊，恐嚇「一定要打死妳！」飽受驚嚇的女友最後驗傷、提告，警方也循線破獲黃男的槍彈倉庫，士林地檢署偵查後，日前將黃男依槍砲、恐嚇罪起訴。

起訴指出，黃姓男子在淡水住家藏匿大批手槍、子彈及改造工具，2020年9月某日與同居女友吵架，竟取出1把手槍朝電視機射擊，11月兩人又吵架，黃除痛打女友外，威脅「要打死妳，連妳兒子一起打死！」說完又拿槍朝天花板及牆壁各開一槍。

11月底黃男又因細故，先對女友拳打腳踢，導致女方頭部、四肢瘀擦傷，後又到廚房拿菜刀作勢砍殺，接著押著女友到倉庫取出2把手槍，帶她去跟別人「喬事情」，總總過程讓女友忍無可忍，又擔心黃哪天終於失控，自己可能性命不保，最後決定驗傷、提告。

警方去年底前往黃的住處搜索，當場起獲1把手槍、159發子彈及半成品，另有彈匣、撞針，又在倉庫起獲97顆彈殼、46顆空包彈、47顆子彈，此外還有消音器等配件，依法將他逮捕、送辦。

黃男庭訊時，辯稱所有的軍火，都是從1名已死亡的楊姓男子手中取得，也否認有持槍滋事、販賣，檢方審理後，認定黃男涉及非法持有槍械、製造槍砲主要組成零件及製造子彈等3罪，家暴則涉及3次傷害、3次恐嚇、1次剝奪行動自由罪，日前依法提起公訴。

(中時 )