西德州原油（WTI）昨天大漲5%，突破了過去兩周的橫向整理區間，回到62.20美元上方，並完整突破了自67美元年內高點形成的下降趨勢線，FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正認為，WTI原油有望再次挑戰67美元水準。雖然疫情形勢暫時仍不太樂觀，但基於疫苗接種的人口只會持續擴張，加上白宮將要推行基建計畫，都將持續提振年內原油需求，在通膨和需求持續擴張的情況下，預料WTI原油短期內可能升至70美元水準。

楊傲正認為，雖然疫情數字有所惡化，但從歐美近期公佈的3月份經濟數據看來，無論是採購經理人指數（PMI）、零售銷售、工業生產數據等，都顯示過去幾周疫情惡化，並沒有導致經濟復甦的步伐放緩；也就是說，經濟復甦態勢持續，將可持續支持原油需求上升，也因此反映在原油庫存數據上，原油庫存也跌至2月中旬以來最低，也就是這一波疫情惡化前的階段了。

美國也將公佈3月份的零售銷售數據，受惠於拜登的經濟刺激方案大派1400美元現金支票，市場預期零售銷售月率將大增5.9%，大幅扭轉上月-3%的頹勢，如是將再度反映美國經濟復甦狀況良好，並不太受疫情惡化的影響。

(時報資訊)