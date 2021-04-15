砷化鎵-穩懋(3105)將於4月29日舉行法說會，公布第1季財報，並說明第2季展望，今天外資轉賣為買，激勵穩懋股價收高。

由於進入傳統淡季，穩懋3月合併營收為19.89億元，月成長4.29%，但年減4.35%，累計第1季合併營收為60.01億元，季減11.97%，年減0.98%，符合財測預估。

各國持續推動5G基礎建設，5G滲透率提升，WiFi 6、氮化鎵、LiDAR等各項新興應用，讓化合物半導體前景看俏，穩懋挾深耕多年技術優勢，成為各大領域客戶合作的對象，有望成為各項新興應用最大受益者，其中氮化鎵約佔穩懋去年營收5%，預期今年能再往上成長。

去年穩懋將總產能拉升到月產41000片，今年資本支出著重在龜山廠區無塵室擴充及路竹廠土建，由於5G自2021年到2025年進入需求爆發期，穩懋已取得路竹園區9.7公頃土地，土建將於下半年開始，未來將打造南部生產基地，以因應未來無線通訊及光感應資料傳輸成長需求。

外資自4月以來日日賣超穩懋，致使穩懋近期股價相對弱勢，今天外資轉賣為買，穩懋股價亦擺脫頹勢止跌收高。

(時報資訊)