近期各大專院校邁入招生季，無不使出渾身解數，希望能拼出好成績，受去年新冠疫情影響，及台灣5年內將邁入超高齡化社會，屆時65歲以上人口將佔全台總人口20%等因素，讓醫事衛護人才銜接以及健康產業發展等議題，受到社會矚目。近期，以培育醫事人才見長的元培醫大及輔英科大，舉辦校園參觀日時，就受到許多高中職學生及家長關注，期待能投入醫護健康產業，朝未來高薪就業前進。

根據1111人力銀行調查資料顯示，去年每位醫事相關科系的畢業生，初入職場時，平均有5個工作機會可供選擇，隨著2025年台灣即將邁入「超高齡社會」，醫事從業人員需求將持續增長，顯見人才培育的重要性。

元培醫事科技大學日前舉辦校園開放日活動，吸引超過300位高中職學生及家長陪同參加，其中9成為高中學生，多來自雙北、桃園以及台中以北地區，還有學生專程從高雄北上參加；參觀的學生表示，元培醫事衛護系所很完整，有「類醫科」的概念，對於未來想投入醫事工作很有幫助。

因應校園開放日活動，各科系都開放專業教室供學生參觀體驗，元培校長林志城也到各系鼓勵學生加入元培，他強調，面對疫情和高齡社會，醫療健康產業絕對會愈來愈蓬勃發展，元培所有科系都對準醫療健康產業，許多科系更是協助學生取得執業執照，除了大家熟悉的醫放師、醫檢師、護理師、驗光師、食品技師，還有公共衛生師，以及獸醫助理等，未來職涯更有保障。

位於高雄的輔英科大，有南部護理師搖籃的美譽，除了斥資6000多萬打造的高齡與長期照顧人才培育中心，各系的專業教室，計有資管系的VR未來學習館、幼保系親子廚房與文創工坊、保營系臨床營養模擬照護教室、護理系OSCE臨床能力中心、健管系健康概念未來館、職安系冷凍空調專業實驗室、環工系機電整合實習工廠、健美系SPA館、飛輪教室、戶外探索園區等，皆提供最完善的教學設備以及頂尖師資。

校長顧志遠表示，輔英科大16個學系各具特色，於日前舉辦的校園開放日，大受好評，為了讓考生、家長及校友更加了解輔英的特色與優勢，校方將於5月8日再辦1場，滿足考生和家長期盼。

(中時新聞網)