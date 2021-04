美國海軍學會新聞網(USNI)14日報導,美國海軍軍令部長吉爾迪上將(Mike Gilday)在出席海上作戰研討會時表示,俄國在烏克蘭東部邊界集結大規模部隊,中國大陸則持續派出軍機擾台或進行海上操演,這些行動背後目的紛紛指向測試美國領導聯盟體系的團結性,並擴大自身影響力。

其表示,在現今複雜而動態的環境中,積極尋求競爭的行為者已表明其挑戰自由開放國際秩序的意圖。「中國大陸與俄國正考驗我們的團結力,不論是在烏克蘭與俄羅斯邊境,還是在台灣海峽,今日的陸俄持續這類的行動,但這種運作模式刻意地減弱我們跨大西洋的安全。」

吉爾迪發出此言之際,美國情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence, ODNI)也發布新年度威脅評估報告。報告中指控北京與莫斯科正衝撞當前國際秩序的底線。

報告描述,「莫斯科今年仍將持續採取各種戰術行動,以減弱美國影響力並發展新的國際規範與夥伴關係。甚至是分裂西方國家與削弱民主聯盟,進而證實俄國作為新國際多極秩序中的重要參與者,塑造全球議題的能力」。

吉爾迪則表示,「俄國將持續研發其軍事、核武、太空、網路與情報能力;與此同時,莫斯科將積極參與海外行動並利用其資源推進議程,進而削弱美國」。

USNI指出,目前俄國不斷增兵烏克蘭東部邊界,導致衝突風險大增。自2014年俄國併吞克里米亞不久後,由俄國資助的分裂主義與烏克蘭部隊持續在烏國東部的頓巴斯地區(Donbas)發生衝突。

目前俄國向烏東地區增派16個營級戰術團體,人數最多可達1.4萬人。根據烏克蘭總統澤倫斯基談話,俄國在東部邊界部隊人數約4萬人,在克里米亞也有約4萬人。

ODNI報告還表示,隨著美國與中國大陸的角力日盛,北京認為這反映出地緣政治正出現時代性地轉變。自2018年以來華府不斷加強對北京的經濟枷鎖,更是美為圍堵中國大陸崛起所採取的一系列手段中的一部分。

隨著中國大陸軍事權力的不斷成長,北京愈來愈將軍事權力與經濟、科技與外交影響力結合,一方面維持中共統治,另一方面維護自身領土與區域優勢,並與華府展開有代價的國際合作。

事實上,自3月以來,大陸的海上民兵、海警與共軍海軍,便持續占據菲國宣稱擁有主權的南海牛軛礁(Whitsun Reef);同一時間,共軍空軍也頻頻派軍機干擾台灣,12日更出現1日便有25架共機直闖台灣西南防空識別區,為2021年以來共軍戰機闖入架次最高的一次。同樣地,俄國在大西洋也持續潛艦巡邏,並擴大在北極的作戰行動。

這些讓吉爾迪向其北約聽眾高呼持續合作的重要性。「我們需要創新、我們需要現代化,我們需要盡快採用新興科技。與此同時,我們也應該保護基礎設施與科技免於戰略競爭者的攻擊,這些都相當關鍵」。

他強調,增強聯盟成員的相互能力與自身能力,將讓大西洋夥伴間的縫隙減少,並讓潛在對手無機可趁。儘管大西洋衝突看似不可能,但軍事衝突往往在爆發前都看似不太有機會發生。美國與其盟友應做好準備,並從不一樣的角度挑戰所設立的想定。

(中時新聞網)