5G時代來臨，行動影音急速成長，中華電信再度出招，攜手台灣超過20組原生新媒體創作者，推出「[email protected]，Creators at Taiwan」計畫，並於Hami Video開設「[email protected]網紅館」，首波合作陣容包含阿滴英文、Joeman、千千進食中、博恩、HowHow、視網膜等Youtube總訂閱數突破2,300萬的知名新媒體影音創作者軍團。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電MOD目前擁有206萬用戶，但Hami Video付費用戶僅有45萬，還有努力空間，如果要當霸主，必須做到400~500萬用戶，這是所有業者的共同目標，中華電當然也是，會用3年時間積極衝刺這個目標。

首映記者會除了邀請到HowHow、千千、阿滴、Joemon、視網膜等知名百萬網紅到場共襄盛舉一同進行啟動儀式，宣誓將「[email protected]網紅館」打造為本土原創娛樂內容的第一平台！中華電信釋出首支「[email protected]網紅館」宣傳片，片中創作者們化身英雄戰隊使出獨特超能力，象徵集結台灣原生創意的力量，攜手開創國內娛樂影音新生態。

中華電信領先業界，集結品質最佳、擁有最高人氣的台灣原生新媒體創作者，是影音內容服務的全新嘗試，並將持續擴展『[email protected] 網紅館』創作者陣容，帶給用戶最精彩的影音娛樂饗宴。

「[email protected] 網紅館」第一波合作的20 組創作者，Youtube頻道總訂閱數超過2,300萬人次，超豪華陣容堪比五星級規模！首波主打訂閱數超過200萬的阿滴英文《食譜翻譯挑戰》全新企劃、Joeman《Joe是要收藏》從不同角度窺探收藏家們不為人知的祕密，以及千千進食中《喔！試試咩》隱藏美食試吃挑戰系列、STR Network薩泰爾娛樂現場喜劇節目《狗屎寫手》等，都將搶先全社群平台14天於中華電信Hami Video「[email protected] 網紅館」獨家播映，就是要讓用戶一次看得過癮。

(中時 )