由於物流作物延誤，製作珍珠、粉圓的樹薯粉原料供應不及，全美「波霸」大缺貨。

由於物流作物延誤，製作珍珠、粉圓的樹薯粉原料供應不及，全美「波霸」大缺貨。

由於物流作物延誤、堵塞，製作珍珠、粉圓的樹薯粉原料供應不及，全美「波霸」大缺貨，預期最快接下來幾周內，美國人恐買不到珍珠奶茶。

綜合《今日美國報》（USA Today）、「財經內幕」網（Business Insider）等美媒報導，全美各地波霸粉圓大缺貨，加州知名手搖杯飲連鎖店Boba Guys上周在官方Instagram帳號上宣布，全美波霸大缺貨，即便他們在美國有自己的粉圓生產工廠，但仍仰賴從泰國進口樹薯粉等原物料。

他們指出這是整個產業的大缺貨，部份手搖飲店已經沒有波霸可用，其他店家也將在接下來幾周內把現有庫存用完，換句話說，接下來幾周美國人恐買不到珍奶了。Boba Guys指出，全美高達99%的波霸粉圓仰賴進口。

供應全美廠商珍奶原物料的供應商Boba Direct副總裁Oliver Yoon表示，波霸缺貨問題一個月前就已經開始，由於民眾在疫情期間消費大增，加上其他物流問題，現在美國東西岸港口外排滿運載成千上萬貨櫃的貨輪等待進港卸貨。

此外，長榮貨輪「長賜號」3月下旬擱淺蘇伊士運河一周，導致運河大塞船，延誤全球物流供給，也是導致美國波霸短缺的原因之一。

Oliver Yoon形容是完美風暴，過去一個月來波霸供應吃緊，不只波霸粉圓，爆漿珍珠、糖漿、免洗用具等原物料都大塞車，她預估最快4月底情況才可能好轉。

在全美擁有250間分店的功夫茶行銷主管Mai Shi的想法更悲觀，預期波霸短缺的問題將持續到夏天。

加州手搖飲店Tea & Others老闆Alex Ou表示，70%的客人比較喜歡有珍珠的飲料，如果沒有珍珠，有些人就不買了，「他們就是為了珍珠才來的。」

美國科技新聞網CNET報導，針對波霸短缺，許多美國珍珠愛好者在Boba Guys的貼文留言，驚恐即將到來的苦日子，有網友留言「悲劇」，「真正的世界末日才要開始。」

I’ve endured a lot in the last year, but this could be the tipping point. https://t.co/RtUqPiIpgc — Jonathan Rosa (@DrJonathanRosa) April 13, 2021

也有網友在推特貼出崩潰的動態貼圖，有網友說明天就要趕快去買來喝，以防未來買不到，也有網友表示過去一年已經很辛苦了，但是現在才是真正的「轉捩點」，《紐約客》（New Yorker）雜誌記者樊嘉揚形容是一場「美國災難」。

The American crisis no one is talking about. https://t.co/xNwAW48Dcc — Jiayang Fan (@JiayangFan) April 14, 2021

(中時新聞網)