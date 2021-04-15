從去年春季聯賽5月8日以7比2擊敗台北興富發後，綺麗珊瑚隊就沒嘗過勝利滋味，今天他們在110年春季聯賽與屏東紅尾戰成5比5平手，與勝利再度擦身，至今累計38連不勝。

綺麗珊瑚上一勝擊敗興富發後，接著在春季聯賽最終戰、協會盃各輸1場，來到爆米花聯盟才是惡夢開始，寫下24戰全敗的最慘紀錄，之後球隊由鄭幸生執掌兵符，來到今年春季聯賽同樣是一勝難求。

綺麗珊瑚今天先馳得點，雖然在5、6局上遭對手攻下3分，以2比5陷入落後，但他們在7局下展開反攻，靠著連續4支安打串連，加上對手失誤一口氣追平。

9局下綺麗珊瑚有大好向對手說再見的機會，首棒打者獲得觸身球保送並靠著隊友犧牲短打推進至得點圈，雖然對手單局奉送3次保送，但綺麗珊瑚始終欠缺關鍵一擊，吞下2次三振與對手握手言和，至今寫下38連不勝的難堪紀錄。

其他A組賽事，合作金庫以4比1擊敗台南市，新北禾聯以4比3險勝台中，台灣電力以2比1逆轉桃園市。

(中時 )