環狀捷運效應發酵，據信義全球資產統計，近二年多來新莊二大商辦聚落副都心段及新北知識產業園，就有14棟商辦申請建照，除二棟已完工外，未來還有9萬多坪商辦供給釋出，帶動新北企業商辦版塊往新莊靠攏，成為新北極具商業發展潛力的新興區段。

這二年多來新莊商辦興建潮，以中悅機構手筆最大，在副都心和新知段共有五棟商辦興建中，總面積達近5萬坪。新莊副都心中，除中悅IFC、佳能總部已完工外，宏匯I-Tower複合式商業大樓，預估釋出2萬坪辦公面積，還有遠雄建設推案、儒鴻新營運總部、麗寶建設總部等商辦，興建中的商辦面積逾9萬坪。

廠辦立體化帶動新北知識產業園區面貌更新，沿著機場捷運線周邊目前也有台通光電、科定企業、夏姿等四件開發案，預估有1.6萬坪辦公面積釋出。

信義全球資產總經理柯宏安表示，此區辦公產品早期以小坪數事務所、住商混合居多，但近二年來新申請建照的商辦個案中，除大型企業在此購地興建總部辦公大樓，建商辦公室產品也明顯改變都以整棟獨立商業使用為主，規劃坪數100~200坪的辦公單位，更適合中大型企業使用，顯示建商看好機捷、環狀線捷運路網串連以及區域發展成型下的企業遷移進駐需求。

目前新莊副都心辦公售價行情約每坪40~46萬元，租金行情約每坪1,000~1,200元，僅約台北市辦公平均售價及租金一半左右，且鄰近大型購物商場、飯店、政府機關等商業機能漸趨成熟，對企業來說相當有吸引力。

柯宏安表示，企業設點考量購置成本、有助企業形象、服務客群時效性、或與供應鏈的便利性，未來新莊副都心及知識產業園區新商辦、廠辦相繼完工，完整商業樣貌與更多新供給選擇下，有機會帶動企業往新莊靠攏。

(工商 )