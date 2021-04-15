微軟繼去年在台喊出培育20萬數位人才計畫，並陸續推出AI、雲端等課程免費上課考照後，近期再攜手104職涯學院舉辦「科技即戰力職人計畫」校園活動，首波前進高雄大學、東吳大學等近10所大專學校的非資訊相關校系，協助學生培養第二專長，為台灣未來跨域AI人才提前部署。

104人力銀行整合招募服務處資深副總經理鍾文雄表示，在台的AI職缺數從2015年到2020年攀升了90％，同時跨域人才因市場的需求水漲船高，與一般求職新鮮人的薪資最多可相差達1萬元。不過，104也觀察到市場面臨大量數位人才缺口與學用落差現象，因此透過與與微軟共同前進校園，能讓學生及早意識到數位科技力在職場的重要性，進而主動學習第二專業技能，為日後的職涯發展超前部署。

台灣微軟Azure雲端平台事業部副總經理蔡維彬則指出，微軟除已推出限時免費AI課程及專業基礎證照，鼓勵非技術背景學子獲取AI知識，此回結合104職涯學院除協助學生提早布局未來，也期能讓企業更能夠厚植AI實力、與在地生態系一起Reimagine Taiwan。

「科技即戰力職人計畫」首場校園活動已於3月底於國立高雄大學舉行，參與學生有91％來自非資訊領域，包含如應用經濟系、運動健康休閒學系、語言相關科系等。另於4月即將開課的校系中，也有超過八成學生來自非資訊科系，顯示非科技領域學生開始認知跨域數位能力的重要性。

而長期投注心力於培育跨域數位人才的東吳大學，除先前曾與微軟攜手推動「前瞻人才培育計畫」、協助學生強化數位技能，也與微軟合作推廣微軟AI證照。此回再合作「科技即戰力職人計畫」校園活動，預期將進一步讓學生汲取AI能力，甚至將其培養為第二專長，以賦予學生提升科技競爭力的能量。

(工商 )