「看電影」是國人最愛十大休閒活動之一。看準後疫情時代商機，防疫措施逐步放寬，推升國人進電影院的觀影意願，台灣之星今(15)日宣佈攜手電影訂票平台「ez訂」，滿足用戶的全方位電影訂票需求，每月月租最低只要$49起，即可享全台40家知名影城訂票月月折$400（4張$100折價序號，一張票限用一序號），以信義華納威秀為例，一般全票票價$330，使用$100折價券優惠價格為$230，票價立刻打7折，不僅如此，訂票、選位通通可以在線上完成，免排隊，首次申裝「ez訂」指定加值方案還享前30天免費優惠。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「2020年全球產業受疫情震盪，OTT產業發展反而逆勢上揚，催化各式宅娛樂及線上影音串流服務興起，加值服務類營收快速成長，從台灣之星音樂類加值服務年營收來看，相較2020年同期成長幅度突破378%。台灣疫情日趨穩定，除了國內旅遊興盛、各式藝文娛樂活動紛紛重啟，包含電影院也陸續湧現觀影人潮。因此，為滿足用戶的觀影需求及提供更便利的訂票管道，我們與『ez訂』攜手合作，共同為用戶打造優質使用體驗。」

朱曉幸指出，台灣之星致力提供用戶多元、優質的加值服務選擇，不斷擴大影音娛樂類加值服務版圖，目前已陸續攜手LINE MUSIC、CATCHPLAY+、LiTV線上影視、KKBOX及ELEVEN SPORTS等加值服務夥伴合作，服務跨足音樂串流、戲劇、電影、電視、體育轉播等領域，合計結盟超過15家品牌夥伴，未來更持續擴大服務範圍、全面滿足用戶的食衣住行育樂需求。

電影訂票平台「ez訂」與台灣超過40間知名影城合作，包含威秀影城、美麗華影城、新光影城、喜滿客影城、豪華in89影城等，提供一站式訂票服務，消費者可在平台上跨影城查詢電影時刻，尋找、比較電影場次更方便；訂票同時自選位置，現場取票省時免排隊。

即日起凡台灣之星用戶首次申裝「ez訂」加值服務之加值型方案，只要月租$69、免綁約，且首次申裝享前30天免費優惠，再享全台影城訂票月月折$400。同時，針對長期有看電影需求的用戶，則提供綁約12個月的優惠方案，首次申辦即可享每月月租85折（原月租$69）、只要$59，還可享全台影城訂票月月折$400；且無論是申辦綁約型或加值型(無綁約)方案，只要符合T-Club禮程紫/金/鑽星VIP資格者，皆可享月租費再9折優惠。

另外，針對熱愛看電影的U25學生族群，台灣之星也提供U25學生專屬方案，每月月租只要銅板價$49、綁約24個月，就可輕鬆訂電影票，並同享月月折$400*。申辦「ez訂」服務僅需簡單4步驟：(1)至台灣之星活動頁點選申裝(2)收到台灣之星寄出的申裝簡訊(3)點選簡訊內連結註冊「ez訂」會員(4)下載「ez訂」啟用服務，就可一指搞定電影訂票需求。

(科技)